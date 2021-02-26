Второй аддон к Destiny 2 отложили до следующего года
Когда Bungie в прошлом году представила долгосрочный план развития Destiny 2, студия рассказала о трёх сюжетных дополнениях — «За гранью Света», «Королева-ведьма» и «Конец света». Первый аддон успешно вышел в 2020-м, а второй планировался к выходу в году текущем. Учитывая, насколько сложным выдался прошлый год, логично было предположить, что разработчики внесут изменения в график выпуска дополнений; так оно и случилось — несколько часов назад Bungie объявила о переносе «Королевы-ведьмы» на 2022-й.
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По словам разработчиков, расширение «Королева-ведьма» станет важным этапом в развитии сюжета Destiny 2: если в «За гранью Света» разработчики заложили фундамент объединения миров Destiny и Destiny 2, то во втором дополнении нас ждёт масштабное развитие сюжетной арки, что затронет и последующее дополнение. На «Королеву-ведьму» возложена большая ответственность, поэтому торопиться с таким делом не стоит.
Естественно, влияние пандемии никто со счетов также не списывает: работать над подобными масштабными проектами в условиях удалённой работы отнюдь не просто. Полноценная презентация второго дополнения должна состояться летом. В целом же сюжет франшизы будет завершён примерно через три года: помимо трёх анонсированных дополнений Bungie также решила подготовить и четвёртое, которое, собственно, и станет финалом саги.
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