На онлайн-мероприятии State of Decay разработчики из Arkane показали новый трейлер Deathloop — сетевого экшена с довольно приятным визуальным рядом. Авторы попытались стилизировать данное видео под трейлер шпионского боевика — получилось убедительно. В Deathloop эффектных методов расправы над врагом действительно предостаточно.

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По здешней легенде, главный герой оказывается на острове Чёрный риф, где ему придётся дать бой другому наёмнику. Необычность ситуации состоит в том, что все персонажи попали в загадочную временную петлю. Оба идеальных шпиона-ассасина обречены проживать один и тот же день снова и снова. Для главного героя единственный шанс вырваться из петли — до конца дня уничтожить восемь ключевых целей. Каждый новый виток петли — это возможность узнать что-то о мире, опробовать новые пути и методы, получить новое оружие и способности, чтобы наконец вырваться на свободу.

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Deathloop выйдет на PlayStation 5 и PC уже 21 мая.