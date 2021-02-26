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Авторы экшена Deathloop показали в новом трейлере, что любые перестрелки можно сделать стильными

Видео напоминает о всех шпионских боевиках разом.
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На онлайн-мероприятии State of Decay разработчики из Arkane показали новый трейлер Deathloop — сетевого экшена с довольно приятным визуальным рядом. Авторы попытались стилизировать данное видео под трейлер шпионского боевика — получилось убедительно. В Deathloop эффектных методов расправы над врагом действительно предостаточно.

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По здешней легенде, главный герой оказывается на острове Чёрный риф, где ему придётся дать бой другому наёмнику. Необычность ситуации состоит в том, что все персонажи попали в загадочную временную петлю. Оба идеальных шпиона-ассасина обречены проживать один и тот же день снова и снова. Для главного героя единственный шанс вырваться из петли — до конца дня уничтожить восемь ключевых целей. Каждый новый виток петли — это возможность узнать что-то о мире, опробовать новые пути и методы, получить новое оружие и способности, чтобы наконец вырваться на свободу.

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Deathloop выйдет на PlayStation 5 и PC уже 21 мая.

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1injener
14:18
Согласен, в играх как RTX 2070. И переплату не отмайнишь
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ZeroCooolX
14:17
Ну консолей после новогодних праздников было продано порядка 7 миллионов.
В марте дебютирует только AMD Radeon RX 6700 XT весьма ограниченным тиражом — Cowcotland
SeTi2019
14:17
ruchanie (рухание) по польски "траханье, епля"
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ZeroCooolX
14:15
Предложи. НО. Но есть пара помех, одна из них весь состав правящей верхушки, со своим "скрепным" курсом на дно.
В марте дебютирует только AMD Radeon RX 6700 XT весьма ограниченным тиражом — Cowcotland
KILHARD
14:14
Мусор по оверпрайсу, взявшие на старте 1080ти смеются в лицо будущим владельцам этих карт
Видеокарты GeForce RTX 3060 появились в российских магазинах по ценам от 62 до 77 тысяч рублей
Зю
14:04
В трейлере трансуха в фате лол
Вышла финальная версия Lumberjack’s Dynasty — симулятора лесоруба с богатым сюжетом
ZeroCooolX
14:02
Ты чего курнул? Когда выходила 1066, она была чуть-чуть быстрее 970. И то отчасти потому, что последняя имела упоротые 3.5+0.5 Gb памяти. А то, что на оптимизации драйверов для Maxwell забили, это да....
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Saturianin
14:00
Вот что значит держать все мощности в одной корзине. Могу только предложить разворачивать производства чипов в России, благо дешевый труд и высообразованые специалисты в наличие.
В марте дебютирует только AMD Radeon RX 6700 XT весьма ограниченным тиражом — Cowcotland
ZeroCooolX
13:59
И тебе продублирую: "Ты конечно извиняй, но MSRP 2060s - 400 долларов, 2070s - 500 долларов. У этой карты - 330 долларов. Претензии к псам фармящим эфир, китайцам из Уханя и национальной бумаге РФ."
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
ZeroCooolX
13:58
Ты конечно извиняй, но MSRP 2060s - 400 долларов, 2070s - 500 долларов. У этой карты - 330 долларов. Претензии к псам фармящим эфир, китайцам из Уханя и национальной бумаге РФ.
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
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