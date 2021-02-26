На прошедшем мероприятии State of Decay партнёры Sony из компании Ember Lab представили новый трейлер милой приключенческой игры Kena: Bridge of Spirits. Проект также получил точную дату релиза — 24 августа нынешнего года.

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После завершения онлайн-трансляции в магазинах Epic Games Store и PS Store открылись предзаказы на Kena: Bridge of Spirits. Немного удивляет тот факт, что на PC и PlayStation стоимость проекта одинаковая — 2849 рублей за базовую версию. Помимо этого, для предварительной покупки доступно Deluxe-издание с набором цифровых бонусов.

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Так, если игрок на PC раскошелится на 3499 рублей, то ему дополнительно выдадут золотой облик, уникальный посох и цифровой саундтрек. Владельцам консолей придётся заплатить за такой же набор 3579 рублей. Впрочем, даже за покупку базовой версии Kena до её официального релиза полагаются мелкие игровые бонусы, вроде шапок.

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Напомним, Kena: Bridge of Spirits расскажет нам историю Кены, юной духовной вожатой, которая отправилась в забытую деревню в поисках священного горного алтаря. Девушка должна будет узнать секреты этого забытого места, где прячутся «духи-скитальцы».

Kena: Bridge of Spirits выйдет на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5.