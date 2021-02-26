Techland и Ghost Ship Games празднуют очередные годовщины со дня выхода своих проектов, и по такому случаю решили поделиться радостью с теми, без кого праздновать было бы нечего — с игроками. Итак, вплоть до вечера 1 марта в Steam можно совершенно бесплатно поиграть в признанный лучшим в своём жанре зомби-боевик Dying Light, а также в кооперативный шутер Deep Rock Galactic про космических гномов-инженеров.

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Dying Light отмечает шестую годовщину со дня выхода, а Deep Rock Galactic — третью годовщину с момента появления проекта в раннем доступе. Полноценный же релиз этого совместного «гномьего» боевика состоялся в мае прошлого года.

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Параллельно с бесплатным доступом на обе игры распространяются вкусные скидки: Dying Light до 8 марта можно будет урвать всего за 373 рубля (скидка 66 %), а Deep Rock Galactic до 1 марта — за 519 рублей (скидка 35 %). Как всегда в подобных акциях, весь достигнутый за время бесплатного доступа прогресс будет сохранён на вашей учётной записи.