Авторы Halo Infinite показали свежие красивые скриншоты из PC-версии игры
Хоть релиз Halo Infinite по итогу и переехал почти на год вперёд по сравнению с изначально обозначенной датой выхода, но разработчики из 343 Industries пообещали не оставлять сообщество фанатов серии без информации и ежемесячно рассказывать о ходе работы. Сегодня настала очередь публикации свежих скриншотов из рабочей PC-версии проекта, на которых можно заметить систему динамической смены времени суток, высокий уровень детализации и в целом симпатичные игровые пейзажи.
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Как заявляют авторы, разработчики усвоили критику, и с конца лета прошлого года усердно трудятся над улучшением графического исполнения Halo Infinite. Свежие скриншоты должны продемонстрировать итоги проделанной на сегодняшний день работы.
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Напомним, что релиз Halo Infinite теперь ожидается осенью этого года на PC и Xbox прошлого и текущего поколений. В следующий раз на связь разработчики выйдут ровно через месяц.
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