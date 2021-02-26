Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Halo Infinite показали свежие красивые скриншоты из PC-версии игры

Конкретно на этих снимках игра действительно выглядит гораздо лучше, чем раньше.
+
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
RTX 3070 в наличии, смотри цены
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti

Хоть релиз Halo Infinite по итогу и переехал почти на год вперёд по сравнению с изначально обозначенной датой выхода, но разработчики из 343 Industries пообещали не оставлять сообщество фанатов серии без информации и ежемесячно рассказывать о ходе работы. Сегодня настала очередь публикации свежих скриншотов из рабочей PC-версии проекта, на которых можно заметить систему динамической смены времени суток, высокий уровень детализации и в целом симпатичные игровые пейзажи.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как заявляют авторы, разработчики усвоили критику, и с конца лета прошлого года усердно трудятся над улучшением графического исполнения Halo Infinite. Свежие скриншоты должны продемонстрировать итоги проделанной на сегодняшний день работы.

реклама

Напомним, что релиз Halo Infinite теперь ожидается осенью этого года на PC и Xbox прошлого и текущего поколений. В следующий раз на связь разработчики выйдут ровно через месяц.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox game studios 343 industries halo infinite
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Halo Infinite показали свежие красивые скриншоты из PC-версии игры
+
СМИ: EA отменила масштабный проект от разработчиков Star Wars Squadrons
+
Final Fantasy VII Remake появится летом на PS5 с улучшенной графикой и бесплатным сюжетным DLC в комплекте
1
Вышла финальная версия Lumberjack’s Dynasty — симулятора лесоруба с богатым сюжетом
8
СМИ: BioWare удалила из новой Dragon Age все компоненты мультиплеера
12
Авторы Humankind показали, как будут выглядеть в этой стратегии военные действия
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 206
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 106
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ищу разницу между GDDR5 и GDDR6 на GTX 1650 и нахожу ее в игровых тестах
35
30 лучших игр, в которые можно играть одновременно с майнингом Ethereum на слабой видеокарте
24
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
106
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – февраль 2021
7
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
35
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
58
Обзор мыши Logitech MX Master 3
19
Тестирование термопасты Thermagic ZF-12 Evo
43
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
3

Сейчас обсуждают

Вадік Дудар
11:25
Я в такой компании работаю. Если не запускать браузер - работать можно :)
Эксперимент: ставим Windows 10 May 2020 Update на слабый ПК с медленным жёстким диском
D3m0n
11:20
И на СТАРУХУ бывает проруха ))
Активация Resizable BAR принесёт увеличение fps для видеокарт серии GeForce RTX 30 в ряде игр
notoreal
11:19
Вообще насрать на майнинг и проживание электричества вникуда! Какая ситуация?! Ну да,не легко всем,придушили комерсов-перекупов. Стали деньги считать. Работа есть,и полно ,только треба голову иметь,а ...
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
ахахах
11:17
у хуанга свой насдак из майнеров
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
kOOlik
11:17
Один хрен это очень хорошая доходность если продержится долго. С такой доходность карты до геймеров дойдут не скоро(
Инвесторы решили, что новое «криптопохмелье» ударит по доходам NVIDIA
Foxter
11:15
Да магазины хитрят, хочешь получить быстрее-плати больше. Все равно, большенство наметивших купить себе проц 11 поколения, дождутся уже официального релиза и поступления в магазины(тоесть конца марта-...
Предтоповый Intel Core i7-11700K появился в ассортименте одного из известных немецких магазинов
Roditch
11:13
Маркетинг.
Активация Resizable BAR принесёт увеличение fps для видеокарт серии GeForce RTX 30 в ряде игр
Gunnar
11:11
Печалька.
Первая видеокарта NVIDIA RTX 3060 12 GB уже в продаже в российском магазине
Михаил Чернов
11:07
Чтобы не выглядеть нелепо, прежде чем написать что-то о чём-то тебе непонятном, стоит иногда погуглить) Ну а вообще он это слово с ошибкой написал xD
Активация Resizable BAR принесёт увеличение fps для видеокарт серии GeForce RTX 30 в ряде игр
Gunnar
11:05
Корпус вниз поставил, чтобы жир с карт туда капал? Дядя, это тебе не шашлык.
Первая видеокарта NVIDIA RTX 3060 12 GB уже в продаже в российском магазине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем