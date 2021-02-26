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Final Fantasy VII Remake появится летом на PS5 с улучшенной графикой и бесплатным сюжетным DLC в комплекте

Над графикой хорошенько поработали.
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На прошедшей онлайн-трансляции State of Decay компания Sony в очередной раз показывала игры от своих партнёров. Самым крупным и заслуживающим внимания анонсом стрима можно назвать показ Final Fantasy VII Remake Intergrade — ремейк классической игры для PS5, который ранее выпускался на PS4. Графику проекта по сравнению с версией для PS4 заметно улучшили практически во всех аспектах: появилось новое освещение, эффекты тумана, заменены все текстуры. Ещё один важный аспект — скорость загрузки, она заметно сократилась.

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Для версии Intergrade также анонсирован отдельный сюжетный контент — небольшой эпизод, посвящённый воровке Юффи. Причём, DLC будет бесплатным только для владельцев консолей PS5, там оно войдет в состав базовой версии игры. Но зато владельцы Final Fantasy VII Remake для PS4 получат основное обновление Integrade бесплатно.

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На консоли PlayStation 5 улучшенный ремейк седьмой Final Fantasy можно будет запускать с двумя «пресетами» графических настроек — с упором на разрешение 4K или же стабильные 60 fps. Final Fantasy VII Remake Intergrade выйдет на PS5 10 июня.

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