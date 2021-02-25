Компания Toplitz Productions выпускает из раннего доступа Lumberjack’s Dynasty — симулятор лесоруба от студии UMEO. Последняя особо не церемонится при выборе названия для своих симуляторов, у неё в портфолио есть уже Trucker’s Dynasty и Farmer’s Dynasty. Что до симулятора лесоруба, то он пробыл в раннем доступе девять месяцев, получив вожделенное обновление с порядковым индексом 1.0. У нас тут даже видео есть, смотрите и завидуйте, как говорится.

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Конечно, в визуальном плане Lumberjack’s Dynasty безнадёжно устарела, но в плане геймплея игра порадует разнообразием. Проект может предложить исследование огромного открытого мира и массу вариантов для «прокачки» ремесла. Здесь непосредственные работы по лесозаготовке мирно соседствуют с нагруженным экономическим менеджментом и примитивной симуляцией жизни лесоруба. Например, он может не только пилить деревья в небольшом лагере, но и развивать собственный бизнес, попутно налаживая свою личную жизнь с женой и детьми.

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Lumberjack’s Dynasty будет доступна для покупки со скидкой до 4 марта за 674 рубля. Если говорить про недавние отзывы в Steam, то там пока всё хорошо — 82%. Глобальный рейтинг равняется 75%, но там принимались во внимания отзывы из раннего доступа.