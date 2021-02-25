Разработчики из Unknown Worlds Entertainment наконец-то определились с датой выхода выживастика Subnautica Below Zero из раннего доступа. Полноценный запуск проекта произойдёт 14 мая.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Напомним, что Below Zero — это самостоятельный сиквел оригинальной Subnautica, действия которого разворачиваются спустя год на арктической планете 4546B. Игрокам необходимо исследовать инопланетные артефакты, собирать ресурсы и выживать всеми возможными способами на этой крайне неприветливой и холодной планете.

реклама

Проект появился в раннем доступе в январе 2019 года и за прошедшее время получил 93-процентный пользовательский рейтинг, что говорит само за себя.