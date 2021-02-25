Полноценный релиз Subnautica Below Zero состоится в середине мая
Разработчики из Unknown Worlds Entertainment наконец-то определились с датой выхода выживастика Subnautica Below Zero из раннего доступа. Полноценный запуск проекта произойдёт 14 мая.
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Напомним, что Below Zero — это самостоятельный сиквел оригинальной Subnautica, действия которого разворачиваются спустя год на арктической планете 4546B. Игрокам необходимо исследовать инопланетные артефакты, собирать ресурсы и выживать всеми возможными способами на этой крайне неприветливой и холодной планете.
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Проект появился в раннем доступе в январе 2019 года и за прошедшее время получил 93-процентный пользовательский рейтинг, что говорит само за себя.
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