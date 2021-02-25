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В EGS раздают Sunless Sea, а на следующей неделе подарят Wargame Red Dragon

Поехали по второму кругу.
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Не секрет, что в этом году Epic Games тоже каждый четверг будет раздавать в своём магазине подарочные игры, так что появление очередных тематических новостных заметок следует воспринимать как нечто должное. Сегодня нашему вниманию в Epic Games Store представлен проект под названием Sunless Sea. Это мрачная приключенческая инди-игра с элементами RPG, в которой нам, управляя пароходом, нужно бороздить полный тайн и ужасов океан.

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Через неделю подарок сменится на Wargame Red Dragon — многопользовательскую стратегию-симулятор полномасштабных боевых действий, где на выбор представлены семнадцать великих (и не очень) государств.

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Иванов Иван
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ну так она мощнее чем 2060s. а также 12гигабут
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Renegade1979
19:59
Ты гонишь, тишка даже 2070S дерет, у тебя обзоры видимо купленные )) но 2070S хотя б очень близко к тишке, как 1066 к 980, а 2070 вообще дно, и 3060 гипердно уровня 1080
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Renegade1979
19:53
Если они типа равные в Батле, то может стоит проц поменять (хотя там тишка равна 2070S)?! В других игорях 2070 и тишка могут отличаться на все 13-17%... к примеру 70 fps вместо 60 уже разница. Или с 2...
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Evgeny Erohin
19:51
У автора старая версия GPU-Z неправильно определяет параметры чипа 1650-й. Плюс ошибся в оценке энергопотребления 1650-й с gddr6 памятью - там предельное значение может быть до 85 Вт, а обычно не бол...
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ego0550
19:48
Ну, ну, и будет как с 20 серией, которая ни игрокам, ни майенерам была не нужна, и хуанг весь год ходил с кислой рожей.
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NudeGarik
19:48
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Renegade1979
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Тут в обзоре еще одна была, Вольфенштейн. Но раз большинство игорей без этих приблуд, там владельцы 2060S будут ржать. Если конечно Хуанг аврально не занесет чумадан, вот недавно вышла Horizon и туда ...
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