В EGS раздают Sunless Sea, а на следующей неделе подарят Wargame Red Dragon
Не секрет, что в этом году Epic Games тоже каждый четверг будет раздавать в своём магазине подарочные игры, так что появление очередных тематических новостных заметок следует воспринимать как нечто должное. Сегодня нашему вниманию в Epic Games Store представлен проект под названием Sunless Sea. Это мрачная приключенческая инди-игра с элементами RPG, в которой нам, управляя пароходом, нужно бороздить полный тайн и ужасов океан.
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Через неделю подарок сменится на Wargame Red Dragon — многопользовательскую стратегию-симулятор полномасштабных боевых действий, где на выбор представлены семнадцать великих (и не очень) государств.
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