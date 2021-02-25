Не секрет, что в этом году Epic Games тоже каждый четверг будет раздавать в своём магазине подарочные игры, так что появление очередных тематических новостных заметок следует воспринимать как нечто должное. Сегодня нашему вниманию в Epic Games Store представлен проект под названием Sunless Sea. Это мрачная приключенческая инди-игра с элементами RPG, в которой нам, управляя пароходом, нужно бороздить полный тайн и ужасов океан.

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