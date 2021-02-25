Польская студия анонсировала CyberTown — стратегию про постройку и защиту киберпанк-города
Польская студия GamePlanet анонсировала свой очередной проект (девятый по счёту), в котором прослеживается очевидное сходство с Cyberpunk 2077. Игра называется CyberTown — это стратегия про постройку киберпанк-города, которая также сочетает в себе элементы симулятора, экшена и Tower Defense.
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Если обратиться к дебютному трейлеру, то геймплей CyberTown может показаться занятым. Игроку действительно доверят возведение города, это процесс в видео обставлен максимально увлекательно: двигаем высотные дома, расставляем кафе и мелкие «забегаловки» с неоновыми вывесками, прокладываем путепроводы и не забываем про футуристичный монорельс.
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Далее следует основная стратегическая часть: тренировка бойцов с кибернетическими имплантами, постройка пилотируемых дронов и установка оборонительных турелей. Ключевой сюжетный аспект в CyberTown — это борьба между обычными аугментированными людьми. Разработчики ещё что-то говорят про межпланетную колонизацию, но данное обстоятельство служит лишь фоном.
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Всем заинтересованным настоятельно рекомендуется посетить официальную страничку проекта в Steam. Даты релиза у CyberTown нет. Кстати, если вы в Steam перейдёте на страницу с проектами студии GamePlanet, то сможете увидеть, что их уже девять. Забавная штука заключается в том, что все они только анонсированы, ни один пока не выпущен. И, более того, ни у одной игры нет точной даты релиза.
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