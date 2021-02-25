В конце января Nightdive Studios пообещала, что через месяц даст старт приёму предварительных заказов на ремейк System Shock. Студия держит своё слово, и сегодня, почти на излёте февраля, открыла предзаказы, тем самым вселив в нас надежду на то, что релиз этого долгожданного и даже отчасти многострадального проекта всё-таки действительно состоится в этом году.

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Оформить предзаказ можно в трёх основных сервисах цифровой дистрибуции — Steam, Epic Games Store (на момент публикации заметки было недоступно) и GOG. В Steam проект оценили в 825 рублей, в GOG чуть дороже — 869 рублей.

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Вместе с тем сегодня должна появиться финальная, расширенная демоверсия ремейка, в которой игроки смогут побродить по киберпространству и накостылять новым противникам на более высоких уровнях сложности.