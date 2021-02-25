Появление консолей нового (уже текущего) поколения позволило всем того желающим разработчикам игр улучшить свои проекты с технической и графической точек зрения, не забыв неоднократно сообщить об этом. Вот и коллектив Cold Symmetry, ответственный за вполне достойный «соулслайк» Mortal Shell, сегодня представил вниманию общественности улучшенное издание своего проекта для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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В целом список улучшений стандартный для перевыпусков игр под «некстген»: игроков в Mortal Shell ждут текстуры «ультравысокого» качества, поддержка разрешения 4K и геймплей при 60 кадрах в секунду. Для PlayStation 5 также заявлена поддержка технологии тактильной отдачи.

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Для всех обладателей Mortal Shell обновление Enhanced Edition будет доступно бесплатно; остальным придётся заплатить стандартную сумму, которую стоила оригинальная игра. Выход обновлённой версии игры назначен на 4 марта.