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Представлен Dark Moonlight — хоррор про человека, проходящего нестандартное лечение в «психушке»

И вновь Silent Hill стал источником вдохновения для авторов.
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Разработчики из новой студии Silent Bear анонсировали Dark Moonlight — хоррор с элементами выживания. У проекта уже есть дебютный трейлер и парочка убедительных скриншотов для ознакомления, релиз запланирован только на PC.

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Итак, Dark Moonlight расскажет нам историю скитаний несчастного человека, попавшего в психиатрическую лечебницу. Он проходит некий курс нестандартного лечения, попадая в странный мир, находящийся «на грани реальности». Там главному герою предстоит сразиться со своими страхами, попутно решая странные задачки. Последние будут появляться перед нашим больным из-за того, что мозг станет сопротивляться лечению до последнего.

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Как и полагается амбициозным авторам, создатели хоррора Dark Moonlight вдохновляются только лучшими работами, представленными в этом жанре. В нашем случае это: Silent Hill, Resident Evil, Outlast и даже сериал «Чёрное зеркало».

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Даты релиза у Dark Moonlight нет, но выглядит проект занятно.

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Представлен Dark Moonlight — хоррор про человека, проходящего нестандартное лечение в «психушке»
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Renegade1979
16:56
Есть касстыль. В догонялки играли. В итоге на соснольках вместо годных лучиков будет подделка с мыльными псевдоотражениями и немного Ambient Occlusion, которые можно сделать обычным методом, никто раз...
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
NOFX
16:56
А так ты еще и перекуп-барыга? :)
Графический процессор AMD с чиплетным дизайном может получить кодовое имя «Альдебаран»
McArcher
16:56
Я буду ждать аналогов от AMD. Если дождусь DG2 от Intel, то вообще будет шикарно.
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
NOFX
16:54
Зря ты это написал. Тут это даже хуже пидераста! :)
Графический процессор AMD с чиплетным дизайном может получить кодовое имя «Альдебаран»
Andrey Ivanov
16:54
Капиталисту-монополисту курточке и производителячм карт абсолютно все равно кто будет покупать их продукт майнеры или геймеры, их задача прибыль, а значит продажи с максимальной ценой, но вы вините ви...
Перекупщики GeForce RTX 3060 появились на Авито с видеокартами по завышенным ценам
McArcher
16:53
У AMD нет специализированных блоков для лучей ? У Intel вроде бы такой же подход. Мне это нравится больше чем nvidia.
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
Renegade1979
16:53
Вот так CDPR тоже все пошли на удаленку, а рабстанции на работе оставили, и сделали консольные версии наугад. И они лагаэ!
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
flash
16:53
Полностью согласен. Лучше купить 3080 на эти деньги. Удачи с покупкой!😂
Перекупщики GeForce RTX 3060 появились на Авито с видеокартами по завышенным ценам
McArcher
16:52
Какова доля геймдизайнеров среди всего человечества ? Думаю, меньше одного процента.
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
Renegade1979
16:52
У них и так вычислительных блоков для лучей нет, будут забивать сами CU денойзингом, и на грофон ничего не останется, разве что это топы с 72 блоками
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
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