Представлен Dark Moonlight — хоррор про человека, проходящего нестандартное лечение в «психушке»
Разработчики из новой студии Silent Bear анонсировали Dark Moonlight — хоррор с элементами выживания. У проекта уже есть дебютный трейлер и парочка убедительных скриншотов для ознакомления, релиз запланирован только на PC.
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Итак, Dark Moonlight расскажет нам историю скитаний несчастного человека, попавшего в психиатрическую лечебницу. Он проходит некий курс нестандартного лечения, попадая в странный мир, находящийся «на грани реальности». Там главному герою предстоит сразиться со своими страхами, попутно решая странные задачки. Последние будут появляться перед нашим больным из-за того, что мозг станет сопротивляться лечению до последнего.
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Как и полагается амбициозным авторам, создатели хоррора Dark Moonlight вдохновляются только лучшими работами, представленными в этом жанре. В нашем случае это: Silent Hill, Resident Evil, Outlast и даже сериал «Чёрное зеркало».
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Даты релиза у Dark Moonlight нет, но выглядит проект занятно.
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