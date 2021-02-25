Paradox решила расширить геймплейные возможности Crusader Kings III и объявила о том, что в следующем обновлении — 1.3 — в стратегии появится новое время года: зима. Важно сразу понимать, что зима в Crusader Kings III — это не просто косметический эффект на игровой карте, а полноценное суровое время года, несущее с собой как определённые преимущества, так и массу недостатков.

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Зима в игре разделена на три типа: мягкая, стандартная и суровая. Первые два вида зимы будут встречаться в основном на территории Европы, ну а суровые зимы — удел территорий Монголии, Лапландии и Гималаев. Уровень холода можно будет отчётливо увидеть на игровой карте: чем холоднее, тем больше снега.

Как поясняют разработчики, в зависимости от уровня холода зимой войска будут быстрее терять припасы, из-за чего длительные зимние военные кампании могут стать для вас последними. Также потери в зимних сражениях будут превосходить потери в более тёплых локациях. Естественно, существуют и отряды, получающие зимой различные бонусы. А вот кавалерия, напротив, будет получать чудовищные штрафы; что, в общем-то, логично и правильно.

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Естественно, не забыли разработчики и о зимней атмосфере: люди будут стараться реже выходить из домов, перелётные птицы будут мигрировать в южные регионы, а в звуковом сопровождении будет чаще звучать завывающий ветер.

Обновление 1.3 планируют выпустить одновременно с первым DLC к игре. Когда это будет, пока не уточняется, но расскажут о нём в середине марта в рамках мероприятия Paradox Insider.