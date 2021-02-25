Занимаемый новыми играми серии Call of Duty объём на накопителях уже давно стал притчей во языцех. И сами игры требуют чудовищно много пространства на накопителе, и механика загрузки и распаковки обновлений пожирает десятки, а порой и сотню гигабайт ценного хранилища. И вот, учитывая, что королевская битва Call of Duty Warzone является своеобразным связующим звеном между Modern Warfare и Black Ops Cold War, у многих фанатов франшизы эти три игры установлены одновременно; как следствие, их суммарный объём установки уже превышает несколько сотен гигабайт.

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В Black Ops Cold War и Warzone стартует новый сезон, и соответствующее обновление потребует загрузить от 10 до 26,5 Гбайт в зависимости от конкретной платформы. Всё бы ничего, но сама установка обновления на консоли, как сообщает издание Eurogamer, уже требует 107 Гбайт свободного пространства, и игрокам на PlayStation 4 со стандартным 500-гигабайтным накопителем начало высвечиваться предупреждение о нехватке места.

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Activision предлагает консервативный способ решения проблемы: удалить неиспользуемый игровой контент вроде различных наборов через внутриигровое меню. Видимо, решать проблему с механикой распаковки и установки обновлений на консолях издательство и разработчики, по крайней мере, в ближайшей перспективе, не собираются.