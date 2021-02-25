Blizzard работает над мобильной игрой во вселенной Warcraft
3D-художник Blizzard Клейтон Чод объявил на своей страничке в Twitter, что компания в данный момент работает над мобильной игрой во вселенной Warcraft. Если говорить о самом Клейтоне Чоде, то он уделяет этому проекту всё своё рабочее время. Студия сейчас занята привлечением дополнительного персонала в команду разработки, и пока это все доступные сведения о мобильной игре по Warcraft.
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Напомним, в начале этого года стало известно, что Activision Blizzard намеревается серьёзным образом усилить своё присутствие на рынке игровых проектов для iOS и Android. Мы уже видели Diablo Immortal, теперь вот подтвердилась информация по мобильному Warcraft, но в стенах студии ведётся работа ещё над несколькими проектами, про которых мы пока ничего не знаем.
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We've updated the description of our latest environment art job opening. We are indeed working on a Warcraft Mobile game. I've actually been working on this game for most of my time at Blizzard and it really is an amazing team!https://t.co/dfVb0qXVXX— 🆑ayton (@Lungjaw) February 22, 2021
Diablo Immortal должна появиться на iOS и Android уже до конца нынешнего года. В своё время анонс этого проекта был воспринят публикой крайне негативно — это так, к слову.
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