3D-художник Blizzard Клейтон Чод объявил на своей страничке в Twitter, что компания в данный момент работает над мобильной игрой во вселенной Warcraft. Если говорить о самом Клейтоне Чоде, то он уделяет этому проекту всё своё рабочее время. Студия сейчас занята привлечением дополнительного персонала в команду разработки, и пока это все доступные сведения о мобильной игре по Warcraft.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Напомним, в начале этого года стало известно, что Activision Blizzard намеревается серьёзным образом усилить своё присутствие на рынке игровых проектов для iOS и Android. Мы уже видели Diablo Immortal, теперь вот подтвердилась информация по мобильному Warcraft, но в стенах студии ведётся работа ещё над несколькими проектами, про которых мы пока ничего не знаем.

реклама We've updated the description of our latest environment art job opening. We are indeed working on a Warcraft Mobile game. I've actually been working on this game for most of my time at Blizzard and it really is an amazing team!https://t.co/dfVb0qXVXX — 🆑ayton (@Lungjaw) February 22, 2021

Diablo Immortal должна появиться на iOS и Android уже до конца нынешнего года. В своё время анонс этого проекта был воспринят публикой крайне негативно — это так, к слову.