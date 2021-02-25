Square Enix в официальном японском Twitter-аккаунте jRPG Octopath Traveler сообщила о том, что количество отгрузок и цифровых продаж проекта преодолело отметку в 2,5 миллиона копий. Хотя релиз проекта состоялся уже больше двух с половиной лет назад, данный результат, учитывая нишевость проекта, можно смело назвать великолепным. В последний раз о финансовых результатах Octopath Traveler разработчики сообщали в марте прошлого года — тогда тираж игры составлял ровно два миллиона копий.

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Напомним, что Octopath Traveler вышла на Nintendo Switch в июле 2018 года, а спустя год добралась и до PC (Steam), где до сих пор не узнала про региональные цены и предлагается за безумную для проекта такого жанра, бюджета и года выпуска сумму в 4 499 рублей.

Впрочем, это неприятное обстоятельство нисколько не мешает Octopath Traveler иметь в Steam 90-процентный пользовательский рейтинг.