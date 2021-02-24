Сделка о вхождении ZeniMax (она владеет компанией Bethesda) в состав Microsoft находится на завершающей стадии. Но сейчас стало известно, что факт окончательного слияния может затянуться на неопределённый срок из-за иска о лживой рекламе дополнений для Fallout 4. Звучит немного странно, но разобраться здесь обязательно нужно.

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Итак, в момент анонса сезонного абонемента для Fallout 4 компания Bethesda по неосторожности заявила, что этот пропуск предоставит гарантированный доступ к любому контенту, который станет выходить для игры в будущем. Собственно, именно эта оплошность со стороны маркетологов и стала предметом для дальнейших разбирательств. Одним из выпущенных DLC стал Creation Club — встроенный магазин для небольших контентных обновлений для Fallout 4.

В иске указывается на ранее сделанное заявление разработчиков о том, что основную часть контента для внутреннего магазина будут делать они сами, но кое-что создадут сторонние компании и креативно настроенное сообщество. Тогда представители Bethesda подчёркивали, что контент внутри Creation Club — это не модификации за деньги, ведь его создают специально для магазина. В какой-то момент создатели Fallout 4 стали называть товары магазина «мини-DLC». Это и есть главный повод для иска.

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Инициаторы коллективного обращения в суд убеждены, что если разработчики продают сезонный пропуск, обещая гарантированный доступ ко всему выпускаемому контенту для Fallout 4, то это условие обязательно должно соблюдаться и в отношении всех «мини-DLC», доступных в Creation Club. Но игрокам всё это время предлагалось и до сих пор предлагается покупать товары во внутреннем магазине отдельно.

Ещё один занятный момент связан со страницей внутреннего магазина Fallout 4 в Steam, где Creation Club неоднократно называется DLC для Fallout 4. Только вот представители Bethesda считают выпускаемые там предметы «контентом из Creation Club», пытаясь уйти от более уместной здесь аббревиатуры «DLC». Адвокаты обвинения считают это приём наглой уловкой и обычным мошенничеством, за которое нужно наказывать.

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Истцы утверждают, что экономический ущерб, нанесённый всем обладателям сезонного абонемента Fallout 4, оценивается в $281 за каждого игрока — именно столько стоит весь контент в Creation Club для этой игры. Составители коллективного иска требуют от ZeniMax возместить этот ущерб вместе с судебными издержками. Всего было куплено около 4 миллионов копий «сезонника», что, как минимум, приводит к цифре в $1,1 миллиарда ущерба. Хотелось бы верить, что стороны договорятся в досудебном порядке, и слияние Bethesda (ZeniMax) с Microsoft произойдёт с минимальными задержками или вовсе без них.