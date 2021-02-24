Эрик Барон представил трейлер настольной версии Stardew Valley — игра находилась в разработке несколько лет. Фанатам оригинального проекта приятно будет узнать, что его создатель имеет непосредственное отношение и к Stardew Valley: The Board Game. Он выступает издателем и непосредственным разработчиком совместно с Коулом Модейрушем.

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Игровой процесс настольной версии Stardew Valley во многом будет перекликаться с оригинальным проектом. То есть, рыболовство, обработка и возведение сельскохозяйственных культур, добыча полезных ископаемых и животноводство — всё это будет. Механика общения с сельскими жителями тоже никуда не делась.

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Stardew Valley: The Board Game рассчитана на партию, в которой смогут принять участие до четырёх человек. Примечательно, что даже одному игроку в этой «настолке» будет комфортно. Главная цель игры — защита Долины с обязательным вытеснением наглой корпорации Джоджа. На одну партию каждому игроку придётся потратить не менее 45 минут.

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Stardew Valley: The Board Game стоит $45, прикупить её можно здесь.