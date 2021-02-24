Valheim продолжает демонстрировать фантастическую популярность: уже продано 4 млн копий «выживача»
Кажется, совсем недавно Valheim делал свои первые робкие шаги на просторах раннего доступа Steam, как уже сегодня его продажи исчисляются миллионами копий. Об очередном, уже четвёртом миллионе проданных копий буквально несколько минут назад сообщили сами разработчики из Iron Gate.
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Стоит напомнить, что Iron Gate состоит всего из пяти человек, а Valheim представляет собой «выживач» в процедурно-генерируемом мире, вдохновлённом скандинавской мифологией, и «весит» всего один гигабайт. Очевидно, Minecraft-подобный игровой процесс, при котором необходимо исследовать мир в поисках ресурсов и их использования для продвижения по технологическому древу, всё ещё востребован.
Популярность Valheim стала для разработчиков настоящим сюрпризом, и теперь, чтобы соответствовать требованиям многомиллионного сообщества, коллектив придётся расширять.
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