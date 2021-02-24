Компания Aspyr Media подтвердила недавние слухи и официально объявила о том, что переиздание культового шутера от первого лица Star Wars Republic Commando выйдет уже через полтора месяца — 6 апреля. Судя по всему, предложение касается только платформ PlayStation 4 и PlayStation 5 (по обратной совместимости), но пока что это только догадки — ни Microsoft, ни сервисы цифровой дистрибуции на PC пока не проявили активность.

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Ожидать от переиздания многого не стоит: это именно что переиздание, а не ремастер и уж тем более не ремейк. Изменениям подвергнется только управление; графика и правила игры останутся теми же, что и в далёком-предалёком 2005 году, когда состоялся релиз оригинала.

К слову, возможно, именно поэтому о переиздании на PC и Xbox не проронили ни слова: оригинальная Star Wars Republic Commando в своё время вышла именно на этих платформах, а в отсутствие ощутимых изменений смысла в перевыпуске проекта «чтоб было» немного.