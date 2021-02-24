С завтрашнего дня Anno 1800 вновь станет временно бесплатной
Завтра, 25 февраля, в Anno 1800 официально стартует третий сезон поддержки: игроки получат DLC под названием «Доки», которое позволит превратить город в настоящий морской порт и центр мировой торговли. По такому случаю Ubisoft приняла решение о проведении ещё одной акции бесплатного доступа: в честь старта третьего сезона в Anno 1800 можно будет поиграть бесплатно с 25 февраля 18:00 по МСК по 1 марта 23:00 по МСК.
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Предварительно загрузить игру можно уже сейчас. По традиции, весь достигнутый за время бесплатного доступа прогресс будет сохранён на учётной записи, так что в случае покупки полной версии игры вам не придётся начинать отстраивать свой город и всю его промышленность с нуля.
Напомним, что третий сезон продлится до лета: помимо «Доков» нас также ждут дополнения, посвящённые туризму и всему, что с ним связано, а также строительству небоскрёбов и ведению крупного бизнеса.
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