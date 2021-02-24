Разработчики из IO Interactive сообщили о том, что к Hitman 3 было применено обновление 3.11. Обновка доступна на всех платформах, а её объём составляет от двух до трёх гигабайт. Игроки-обладатели Deluxe-издания получили два новых спецконтракта на обострение, за выполнение которых полагаются косметические награды, а также набор Tactical Turtleneck, представляющий собой специальный костюм для Агента 47.

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Из более ценных вносимых обновлением изменений стоит отметить «апдейты» игровых локаций, вносящие баланс в игровой процесс и решающие замеченные игроками проблемы. Также разработчики улучшили дизайн меню и пользовательского интерфейса, улучшили совместимость с VR и многое другое. Полный список изменений и нововведений доступен на официальном сайте студии-разработчика.

Напомним, что Hitman 3 вышла в январе, всего за несколько дней продемонстрировала лучший старт в истории франшизы и полностью окупила все расходы на производство. Вот уже на протяжении месяца проект работает исключительно в плюс. Хотя перед нами финальная часть обновлённой трилогии, забрасывать серию Hitman разработчики не будут. Сейчас же им надо хорошенько поработать над Project 007 — оригинальном проекте про Джеймса Бонда.