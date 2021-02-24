Аналитики из компании SuperData предоставили отчёт по цифровым продажам игр за прошлый месяц. Если говорить об общих показателях, то выручка выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и равняется $11,6 миллиарда. Рост наблюдается на всех основных платформах, на PC — больше всего. В процентах это выглядит так: 31% — на PC, 24% — на консолях, 6% — на мобильных устройствах.

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По отдельным играм ситуация выглядит ещё занимательнее. Начнём с самого интересного примера — Red Dead Redemption 2. Аудитория этого проекта на PC выросла в январе до рекордных показателей, а на консолях — удвоилась.

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World of Warcraft. С ноября по январь выручка упала на 61%, количество игроков за этот же период сократилось на 41%. Ранее повышенный интерес к игре обеспечивался релизом дополнения Shadowlands. Valorant. С декабря по январь доход вырос на 39%, количество игроков — на 29%. В игре стартовал сезон контента, что обеспечило увеличение числа вернувшихся в игру пользователей на 72%.

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Списки по топовым проектам, принесших больше всего выручки в январе, выглядят следующим образом. На PC это так:

1. Dungeon Fighter Online;

2. League of Legends;

3. CrossFire.;

4. Fantasy Westward Journey Online;

5. World of Warcraft на Западе;

6. Valorant;

7. Counter-Strike: Global Offensive;

8. Roblox;

9. World of Tanks;

10. Fortnite.

На консолях «топ» выглядит следующим образом:

1. Call of Duty: Black Ops Cold War;

2. NBA 2K21;

3. Grand Theft Auto V;

4. FIFA 21;

5. Fortnite;

6. Apex Legends;

7. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2;

8. Call of Duty: Modern Warfare;

9. Assassin's Creed Valhalla;

10. Genshin Impact.

По мобильным играм список лучших тоже, имеется, вот он: