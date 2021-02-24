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Аналитики из SuperData показали, какие игры принесли больше всего выручки в январе, World of Tanks— в десятке лучших на PC

У Red Dead Redemption 2 на PC тоже всё замечательно.
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Аналитики из компании SuperData предоставили отчёт по цифровым продажам игр за прошлый месяц. Если говорить об общих показателях, то выручка выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и равняется $11,6 миллиарда. Рост наблюдается на всех основных платформах, на PC — больше всего. В процентах это выглядит так: 31% — на PC, 24% — на консолях, 6% — на мобильных устройствах.

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По отдельным играм ситуация выглядит ещё занимательнее. Начнём с самого интересного примера — Red Dead Redemption 2. Аудитория этого проекта на PC выросла в январе до рекордных показателей, а на консолях — удвоилась.

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World of Warcraft. С ноября по январь выручка упала на 61%, количество игроков за этот же период сократилось на 41%. Ранее повышенный интерес к игре обеспечивался релизом дополнения Shadowlands. Valorant. С декабря по январь доход вырос на 39%, количество игроков — на 29%. В игре стартовал сезон контента, что обеспечило увеличение числа вернувшихся в игру пользователей на 72%.

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Списки по топовым проектам, принесших больше всего выручки в январе, выглядят следующим образом. На PC это так:

  • 1. Dungeon Fighter Online;
  • 2. League of Legends;
  • 3. CrossFire.;
  • 4. Fantasy Westward Journey Online;
  • 5. World of Warcraft на Западе;
  • 6. Valorant;
  • 7. Counter-Strike: Global Offensive;
  • 8. Roblox;
  • 9. World of Tanks;
  • 10. Fortnite.

На консолях «топ» выглядит следующим образом:

  • 1. Call of Duty: Black Ops Cold War;
  • 2. NBA 2K21;
  • 3. Grand Theft Auto V;
  • 4. FIFA 21;
  • 5. Fortnite;
  • 6. Apex Legends;
  • 7. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2;
  • 8. Call of Duty: Modern Warfare;
  • 9. Assassin's Creed Valhalla;
  • 10. Genshin Impact.

По мобильным играм список лучших тоже, имеется, вот он:

  • 1. Free Fire;
  • 2. Pokémon GO;
  • 3. Peacekeeper Elite;
  • 4. Honor of Kings;
  • 5. Candy Crush Saga;
  • 6. Coin Master;
  • 7. Roblox;
  • 8. Homescapes;
  • 9. Last Shelter: Survival;
  • 10. Gardenscapes.
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