Аналитики из SuperData показали, какие игры принесли больше всего выручки в январе, World of Tanks— в десятке лучших на PC
Аналитики из компании SuperData предоставили отчёт по цифровым продажам игр за прошлый месяц. Если говорить об общих показателях, то выручка выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и равняется $11,6 миллиарда. Рост наблюдается на всех основных платформах, на PC — больше всего. В процентах это выглядит так: 31% — на PC, 24% — на консолях, 6% — на мобильных устройствах.
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По отдельным играм ситуация выглядит ещё занимательнее. Начнём с самого интересного примера — Red Dead Redemption 2. Аудитория этого проекта на PC выросла в январе до рекордных показателей, а на консолях — удвоилась.
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World of Warcraft. С ноября по январь выручка упала на 61%, количество игроков за этот же период сократилось на 41%. Ранее повышенный интерес к игре обеспечивался релизом дополнения Shadowlands. Valorant. С декабря по январь доход вырос на 39%, количество игроков — на 29%. В игре стартовал сезон контента, что обеспечило увеличение числа вернувшихся в игру пользователей на 72%.
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Списки по топовым проектам, принесших больше всего выручки в январе, выглядят следующим образом. На PC это так:
- 1. Dungeon Fighter Online;
- 2. League of Legends;
- 3. CrossFire.;
- 4. Fantasy Westward Journey Online;
- 5. World of Warcraft на Западе;
- 6. Valorant;
- 7. Counter-Strike: Global Offensive;
- 8. Roblox;
- 9. World of Tanks;
- 10. Fortnite.
На консолях «топ» выглядит следующим образом:
- 1. Call of Duty: Black Ops Cold War;
- 2. NBA 2K21;
- 3. Grand Theft Auto V;
- 4. FIFA 21;
- 5. Fortnite;
- 6. Apex Legends;
- 7. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2;
- 8. Call of Duty: Modern Warfare;
- 9. Assassin's Creed Valhalla;
- 10. Genshin Impact.
По мобильным играм список лучших тоже, имеется, вот он:
- 1. Free Fire;
- 2. Pokémon GO;
- 3. Peacekeeper Elite;
- 4. Honor of Kings;
- 5. Candy Crush Saga;
- 6. Coin Master;
- 7. Roblox;
- 8. Homescapes;
- 9. Last Shelter: Survival;
- 10. Gardenscapes.
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