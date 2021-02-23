Activision решила, что дальше медлить уже просто неприлично и после появления ряда слухов официально объявила о том, что сборник Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 заглянет на новые платформы, среди которых Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series. На «некстгенных» (хотя, сейчас это уже «текущее поколение») консолях сборник появится 26 марта, а на Nintendo Switch — когда-то в перспективе; точную дату издатель пока не называет.

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Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 будет работать на PlayStation 5 и старшей версии Xbox Series в режиме 4K@60 fps или 1080p@120 fps; младшая версия Xbox Series будет воспроизводиться в разрешении 1440p с апскейлом до 4K. Игроков ждут улучшенная графика, поддержка пространственного звука и возможность переноса сохранений с консолей прошлого поколения.

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Напомним, что Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 вышла в начале сентября и всего за десять дней стала самой быстропродаваемой игрой франшизы.