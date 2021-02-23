Выход автосимулятора Gran Turismo 7 откладывается до 2022 года
В рамках всё того же интервью, о котором мы говорили в прошлой новости, глава PlayStation Джим Райан дал понять, как сильно пандемия Covid-19 повлияла на разработку игр. Никаких откровений тут быть не может: процесс создания замедлился. Именно поэтому, например, релиз автомобильного симулятора Gran Turismo 7 было решено перенести с 2021 на 2022 год. Точной даты релиза нет и, разумеется, в ближайшее время не будет.
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Одновременно с публикацией интервью Джима Райана известный игровой журналист Джейсон Шрайер дал понять через свой Twitter, что в нынешнем году не выйдет ещё один проект от Sony — новый God of War. Пока официальных подтверждений со стороны Sony не поступало, но господина Шрайера до сих пор нельзя было упрекать в распространении неправдивых слухов.
Напомним, изначально планировалось, что Gran Turismo 7 должна была появиться в первой половине нынешнего года, анонс проекта состоялся летом 2020 года. Автомобильный симулятор должен выйти только на PlayStation 5, но кто знает, что там ещё Sony выпустит на PC?
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