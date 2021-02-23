В рамках всё того же интервью, о котором мы говорили в прошлой новости, глава PlayStation Джим Райан дал понять, как сильно пандемия Covid-19 повлияла на разработку игр. Никаких откровений тут быть не может: процесс создания замедлился. Именно поэтому, например, релиз автомобильного симулятора Gran Turismo 7 было решено перенести с 2021 на 2022 год. Точной даты релиза нет и, разумеется, в ближайшее время не будет.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Одновременно с публикацией интервью Джима Райана известный игровой журналист Джейсон Шрайер дал понять через свой Twitter, что в нынешнем году не выйдет ещё один проект от Sony — новый God of War. Пока официальных подтверждений со стороны Sony не поступало, но господина Шрайера до сих пор нельзя было упрекать в распространении неправдивых слухов.

Напомним, изначально планировалось, что Gran Turismo 7 должна была появиться в первой половине нынешнего года, анонс проекта состоялся летом 2020 года. Автомобильный симулятор должен выйти только на PlayStation 5, но кто знает, что там ещё Sony выпустит на PC?