Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Bandai Namco стала миноритарным акционером студии-разработчика Might & Magic Heroes VII

Вместе компании подготовят аж две новые франшизы.
+
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 3060 Ti - много в наличии, смотри
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti

Европейское подразделение издательства Bandai Namco сообщило, что с конца прошлого года компания является миноритарным акционером студии Limbic Entertainment, известной в первую очередь по Might & Magic Heroes VI и VII, а также Tropico 6.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Сотрудничество обещает быть плодотворным: компании договорились, что совместно создадут две новые игровые франшизы. О чём будут новые игры, в каком они будет сеттинге, жанре и, что немаловажно, каков их бюджет — не уточняется. Видимо, для этого пока слишком рано.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bandai namco limbic entertainment
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Bandai Namco стала миноритарным акционером студии-разработчика Might & Magic Heroes VII
+
Empire of Sin от Джона Ромеро не оправдала ожиданий Paradox
1
Для Valheim уже появилась модификация на вид от первого лица
+
Инсайдер: Bethesda планировала выпустить Starfield в 2021 году
1
Продажи NieR Automata превысили 5,5 млн копий
2
Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 сменила разработчика, релиз игры отложен на неопределённый срок
6

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
60
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
31
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
22
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
25
Как научиться разбираться в компьютерах и стать компьютерным энтузиастом
21
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3

Сейчас обсуждают

MriS
17:26
Для Cinebench одинаково настраивает и производительность не падет )
Ноутбуки на процессорах AMD теряют до 48% скорости при отключении от розетки, а Intel всего 10%
Виталий Shokerxxx
17:25
ясен перец селерон падает только на 10% рязань 7 на 50%.
Ноутбуки на процессорах AMD теряют до 48% скорости при отключении от розетки, а Intel всего 10%
Виталий Shokerxxx
17:24
че эт не робит бивис в помощь и кастом режим энергопитания.
Ноутбуки на процессорах AMD теряют до 48% скорости при отключении от розетки, а Intel всего 10%
OldRampant
17:23
Странное падение!)
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
Renegade1979
17:22
О... я ж забыл шо в Роисе фошыский режим. У нас с 2020 более лебирально, т. е. налогов на выигрыш игроки не платят, казино не платит ндс на продажу фишек, только 18% налог с прибыли, и то если она ест...
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
Виталий Shokerxxx
17:20
самое ценное у интеля на данный момент это встройка чтоб кризис майнеров переждать а без встройки проц вообще не нужон.
Бюджетный Core i3-10105F (Comet Lake-S Refresh) продемонстрировал свои возможности в Geekbench 5
Виталий Shokerxxx
17:19
и 7700 слабовата для 2060 супер. самое оно для нее это уровень 1660 супер.
Бюджетный Core i3-10105F (Comet Lake-S Refresh) продемонстрировал свои возможности в Geekbench 5
tarick
17:16
Это в моменте. За сутки будет не так сильно.
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
Inqizitor
17:06
25 процентов - это смешно. Было бы 99 процентов - я бы понял.
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
Leff
17:05
А вот и глубинные причины чурко - комплексов.))
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем