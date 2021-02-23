Bandai Namco стала миноритарным акционером студии-разработчика Might & Magic Heroes VII
Европейское подразделение издательства Bandai Namco сообщило, что с конца прошлого года компания является миноритарным акционером студии Limbic Entertainment, известной в первую очередь по Might & Magic Heroes VI и VII, а также Tropico 6.
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Сотрудничество обещает быть плодотворным: компании договорились, что совместно создадут две новые игровые франшизы. О чём будут новые игры, в каком они будет сеттинге, жанре и, что немаловажно, каков их бюджет — не уточняется. Видимо, для этого пока слишком рано.
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