Empire of Sin от Джона Ромеро не оправдала ожиданий Paradox
В начале зимы в продажу поступила стратегия Empire of Sin про криминальный Чикаго 1920-х от студии Джона Ромеро и его супруги Бренды. Оценки игра получила, мягко говоря, ниже плинтуса, продажи тоже не поражают воображение, да и по уровню качества проект не соответствует своему статусу. Как итог, сегодня издательство Paradox Interactive сообщило о том, что Empire of Sin не оправдала ни одного из ожиданий компании.
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Несмотря на то, что Empire of Sin получилась гадким утёнком, Paradox не теряет надежды на то, что со временем она превратится в прекрасного лебедя: игру продолжат снабжать контентом и выпускать для неё обновления. Решить проблемы с проектом ещё в конце прошлого года пообещали сами разработчики.
Что же касается ситуации в целом, то Paradox Interactive, как и другие представители индустрии, чувствуют себя замечательно: прибыль растёт, количество пользователей сервисов компании тоже. О том, как придётся подавать «минусовую» статистику после окончания пандемии и связанных с ней ограничений, когда все вернутся в офисы и перестанут тратить избыток свободного времени за видеоиграми, разработчики и издатели пока предпочитают не думать.
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