Для Valheim уже появилась модификация на вид от первого лица
Судя по статистике нескольких недель продаж, Valheim — на удивление качественная и увлекательная игра. Есть у неё, впрочем, один маленький недостаток: игровой процесс воспроизводится от третьего лица, что иногда мешает погружению в игровой мир. Как обычно, на помощь геймерам спешат моддеры: один из них, скрывающийся под никнеймом kailen37, выложил соответствующую модификацию на вид от первого лица на портале NexusMods.
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Перед нами ранняя версия модификации, которая наверняка будет стабильно обновляться, но даже сейчас игровой процесс с ней выглядит вполне естественно.
Напомним, что Valheim — это «выживач» в процедурно-генерируемом мире, основой для которого стала скандинавская мифология. Игрокам необходимо собирать ресурсы, возводить постройки, добывать и/или выращивать еду, осваивать новые технологии, среди которых металлургия и кузнечное дело, а также одолевать могучих боссов, что в Valheim и является основным способом продвижения по технологическому древу. Так, например, вы не сможете добывать и обрабатывать железо, пока не ликвидируете гигантского лесного босса-стража.
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Менее чем за три недели тираж Valheim составил три миллиона копий, а на днях в проект одновременно играли более полумиллиона человек.
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