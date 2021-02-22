Геймплейный трейлер It Takes Two от создателей A Way Out полностью посвящён разнообразию игровых механик
Анонсируя свой новый проект, студия Hazelight и её руководитель Юсеф Фарес неоднократно отмечали, что он предоставляет чуть ли не бесконечные возможности в плане игрового процесса в зависимости от конкретных игровых уровней и используемого персонажа. Сегодня этому великому разнообразию посвятили официальный трейлер с игровым процессом.
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Поскольку всё в одном ролике перечислить невозможно, разработчики ограничились примерами участия наших героев в войне между белками и осами, а также клонировании себя, рассуждая о природе времени и необходимости присутствия сразу в нескольких местах одновременно.
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Релиз It Takes Two запланирован на 26 марта на всех актуальных платформах. Чтобы играть, вам обязательно необходим товарищ, и, как и в случае с предыдущим творением студии Hazelight, чтобы играть вместе, игру достаточно купить кому-то одному — бесплатное приглашение-пропуск будет сформировано автоматически.
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