Мультиплеер Call of Duty Black Ops Cold War в честь скорого запуска зомби-режима Outbreak станет временно бесплатным
Разработчики из Treyarch совместно с Activision наконец-то представили масштабный режим Outbreak для зомби-составляющей Call of Duty Black Ops Cold War. Он станет доступен уже в этот четверг, 25 февраля. Сопутствующий видеоролик прилагается, а вместе с тем авторы объявили о том, что в честь запуска Outbreak весь сетевой режим Call of Duty Black Ops Cold War станет бесплатным на целую неделю — до 4 марта.
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Режим Outbreak является специальным вариантом зомби-режима, в котором отряд бойцов попадает в очень густонаселённую ходячими мертвецами локацию и должны выполнять ответственные задания, оставаясь при этом в живых.
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На момент открытия доступа к режиму в нём будет доступна только одна локация — Уральские горы.
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