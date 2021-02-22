Разработчики из Treyarch совместно с Activision наконец-то представили масштабный режим Outbreak для зомби-составляющей Call of Duty Black Ops Cold War. Он станет доступен уже в этот четверг, 25 февраля. Сопутствующий видеоролик прилагается, а вместе с тем авторы объявили о том, что в честь запуска Outbreak весь сетевой режим Call of Duty Black Ops Cold War станет бесплатным на целую неделю — до 4 марта.

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Режим Outbreak является специальным вариантом зомби-режима, в котором отряд бойцов попадает в очень густонаселённую ходячими мертвецами локацию и должны выполнять ответственные задания, оставаясь при этом в живых.

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На момент открытия доступа к режиму в нём будет доступна только одна локация — Уральские горы.