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Фанаты выложили в Сеть «самопальный» исходный код GTA III и GTA: Vice City, но издатель игр потребовал всё удалить

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Несколько дней назад в Сети появилась финальная версия re3 — фанатского проекта, который ставил цель воссоздать исходный код Grand Theft Auto III и Vice City. Провернуть такое непростое дело фанаты собирались с помощью технологии обратного инжиниринга. Эйфория от запуска продлилась недолго: представители Take-Two потребовали удалить проект из-за нарушения авторских прав. Но всё не так просто, как это может показаться на первый взгляд, и сейчас нужно внести кое-какие пояснения.

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Начнём с того, что издание Eurogamer взяло интервью у одного из членов команды re3. Молодой человек до конца не уверен, что жалобу на GitHub подал именно представитель Take-Two, а не какой-нибудь шутник. На проверку подлинности выданного предписания уйдёт время, а до того момента к обращению придётся отнестись со всей серьёзностью. К тому же, если подавать жалобу, в ходе обработки которой выяснится, что Take-Two была настоящая, реальных судебных иском будет не избежать. В таком случае команде re3 придётся тягаться с огромной бюрократической машиной издателя, исход подобного поединка предсказать очень легко.

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Авторы re3 также планировали собрать reLCS — исходный код мобильной игры GTA: Liberty City Stories. После инцидента на GitHub планы пришлось пересмотреть. Мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации.

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Фанаты выложили в Сеть «самопальный» исходный код GTA III и GTA: Vice City, но издатель игр потребовал всё удалить
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