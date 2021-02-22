Велика народная любовь к хардкорнейшей ролевой игре Dark Souls. Велика настолько, что самоотверженные энтузиасты создают модификации разных масштабов и сложности. Сегодня речь пойдёт о глобальной модификации Nightfall, являющейся хронологическим продолжением оригинальной Dark Souls, но с другим героем в главной роли. Разработчики решили придать своему проекту наглядности и опубликовали полноценный видеоролик с игровым процессом.

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Помимо новой сюжетной линии, не нарушающей канона оригинальной части, в модификации Nightfall представлена более совершенная боевая система, добавлены новые оппоненты и боссы, появилось новое оружие, доспехи и экипировка.

Стоит отметить, что все новые локации основаны на уже существующих, а новые противники и боссы — модифицированные старые, поэтому временами модификация может выглядеть довольно аляповато. Впрочем, это не мешает ей быть одной из самых ожидаемых для Dark Souls.

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Долго ли придётся ждать, однако, пока неизвестно.