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Спустя 14 лет вышла финальная версия Lambda Wars — фанатской стратегии во вселенной Half-Life 2

Игра была анонсирована ещё в 2007 году.
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Упорные энтузиасты из команды Vortal Storm объявили, что их игра Lambda Wars вышла из состояния «беты», в которой она пребывала почти 14 лет. Напомним, этот проект является стратегией в реальном времени, действие которой происходит во вселенной Half-Life 2. Сходства с нетленкой от Valve добавляет тот факт, что Lambda Wars построена на движке Source.

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Напомним, разработка Lambda Wars началась ещё в далёком 2007 году, в основу этой игры положен код Alien Swarm — бесплатного кооперативного экшена от Valve, выпущенного в 2010 году. Нынешняя версия Lambda Wars получила важный индекс 1.0 и попутно обзавелась 4 новыми юнитами, парочкой моделей зданий и обновлёнными версиями уже существующих строений. Разработчики также заверяют, что они поработали над исправлением ошибок и повышением стабильности клиента, но это нужно проверять.

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Lambda Wars — не просто фанатский проект, сделанный «на коленке». Мы имеем дело с большим проектом, у которого работает мультиплеер и система достижений. Из других особенностей стратегии важно отметить следующее:

  • большой набор карт с возможным участием до 8 игроков-людей или ботов;
  • возможность отыгрыша за Альянс или Сопротивление (в режиме песочницы доступны также Муравьиные львы);
  • полное дерево исследований, позволяющее командовать всеми войсками;
  • проработанный интерфейс RTS и HUD, включающий всё от мини-карты и тумана войны до групп юнитов и зданий;
  • возможность построить производственные и исследовательские комплексы для доступа к более продвинутым юнитам, новым способностям и усовершенствованиям;
  • возможность организовать добычу ресурсов и возвести оборонительные сооружения, турели и мины для защиты штаба;
  • одиночные миссии, учебная карта и оффлайновая игра с ботами.

Прямо сейчас вы можете перейти вот по этой ссылке и установить стратегию совершенно бесплатно.

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