Упорные энтузиасты из команды Vortal Storm объявили, что их игра Lambda Wars вышла из состояния «беты», в которой она пребывала почти 14 лет. Напомним, этот проект является стратегией в реальном времени, действие которой происходит во вселенной Half-Life 2. Сходства с нетленкой от Valve добавляет тот факт, что Lambda Wars построена на движке Source.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Напомним, разработка Lambda Wars началась ещё в далёком 2007 году, в основу этой игры положен код Alien Swarm — бесплатного кооперативного экшена от Valve, выпущенного в 2010 году. Нынешняя версия Lambda Wars получила важный индекс 1.0 и попутно обзавелась 4 новыми юнитами, парочкой моделей зданий и обновлёнными версиями уже существующих строений. Разработчики также заверяют, что они поработали над исправлением ошибок и повышением стабильности клиента, но это нужно проверять.

реклама

Lambda Wars — не просто фанатский проект, сделанный «на коленке». Мы имеем дело с большим проектом, у которого работает мультиплеер и система достижений. Из других особенностей стратегии важно отметить следующее:

большой набор карт с возможным участием до 8 игроков-людей или ботов;

возможность отыгрыша за Альянс или Сопротивление (в режиме песочницы доступны также Муравьиные львы);

полное дерево исследований, позволяющее командовать всеми войсками;

проработанный интерфейс RTS и HUD, включающий всё от мини-карты и тумана войны до групп юнитов и зданий;

возможность построить производственные и исследовательские комплексы для доступа к более продвинутым юнитам, новым способностям и усовершенствованиям;

возможность организовать добычу ресурсов и возвести оборонительные сооружения, турели и мины для защиты штаба;

одиночные миссии, учебная карта и оффлайновая игра с ботами.

Прямо сейчас вы можете перейти вот по этой ссылке и установить стратегию совершенно бесплатно.