Авторы Everspace 2 опубликовали дорожную карту обновлений для игры
Разработчики из Rockfish Games после выпуска последнего патча для Everspace 2 опубликовали дорожную карту обновлений для данной игры. Список запланированного контента вместе с приблизительными датами его выхода актуален по отношению ко всему 2021 году. Игроки смогут рассчитывать на получение прибавок к основному сюжету, подклассов кораблей и других бонусов.
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Выпуск обновлений начнётся уже этой весной. Сначала в Everspace 2 появтся парочка кораблей, набор мини-миссий, несколько заданий из основного сюжета и второстепенных сюжетных арок. Тогда же в апреле в игру внесут балансные правки.
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Летом появится новая система с уникальными врагами, несколько новых истребителей и систему быстрого перемещения и кое-что ещё. Точных дат выхода обновок нет.
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