Разработчики из Rockfish Games после выпуска последнего патча для Everspace 2 опубликовали дорожную карту обновлений для данной игры. Список запланированного контента вместе с приблизительными датами его выхода актуален по отношению ко всему 2021 году. Игроки смогут рассчитывать на получение прибавок к основному сюжету, подклассов кораблей и других бонусов.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Выпуск обновлений начнётся уже этой весной. Сначала в Everspace 2 появтся парочка кораблей, набор мини-миссий, несколько заданий из основного сюжета и второстепенных сюжетных арок. Тогда же в апреле в игру внесут балансные правки.

реклама

Летом появится новая система с уникальными врагами, несколько новых истребителей и систему быстрого перемещения и кое-что ещё. Точных дат выхода обновок нет.