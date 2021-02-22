На выходных в Valheim одновременно играли более полумиллиона человек, разработчики готовятся к расширению коллектива
Выживач Valheim продолжает всплывать в новостных лентах под очередными рекордными информационными поводами: то ещё один миллион проданных копий преодолеет, то опять чарт продаж Steam возглавит. Сегодняшняя же заметка — следствие вышеуказанных: по статистике Steam, несколько часов назад в Valheim играли более полумиллиона пользователей (если точнее, то 502 387 человек).
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По данному показателю Valheim даже удалось опередить одного из трёх мастодонтов «топа» Steam в лице PlayerUnknown’s Battlegrounds, временно взгромоздившись на третью ступеньку импровизированного «пьедестала».
Естественно, разработчики из Iron Gate и сами ошеломлены и не ожидали столь феноменального успеха своего проекта. Как следствие, коллектив, ныне состоящий всего из пяти человек, решено расширять: имеющихся человеческих ресурсов у студии попросту не хватает для того, чтобы своевременно удовлетворять запросы растущего многомиллионного сообщества.
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Напоминаем, что Valheim представляет собой исследовательскую игру с элементами выживания во вдохновлённом скандинавской мифологией мире. Игрокам необходимо поэтапно учиться обрабатывать всё новые и более сложные материалы, создавать из них инструменты, оружие, броню, дабы впоследствии отыскать боссов и хорошенько им накостылять. Технически именно уничтожение всех боссов является конечной целью Valheim, но «песочная» суть проекта позволяет развлекаться так, как вам угодно. Желательно, конечно, в компании друзей.
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