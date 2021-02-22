Выживач Valheim продолжает всплывать в новостных лентах под очередными рекордными информационными поводами: то ещё один миллион проданных копий преодолеет, то опять чарт продаж Steam возглавит. Сегодняшняя же заметка — следствие вышеуказанных: по статистике Steam, несколько часов назад в Valheim играли более полумиллиона пользователей (если точнее, то 502 387 человек).

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

По данному показателю Valheim даже удалось опередить одного из трёх мастодонтов «топа» Steam в лице PlayerUnknown’s Battlegrounds, временно взгромоздившись на третью ступеньку импровизированного «пьедестала».

Естественно, разработчики из Iron Gate и сами ошеломлены и не ожидали столь феноменального успеха своего проекта. Как следствие, коллектив, ныне состоящий всего из пяти человек, решено расширять: имеющихся человеческих ресурсов у студии попросту не хватает для того, чтобы своевременно удовлетворять запросы растущего многомиллионного сообщества.

реклама

Напоминаем, что Valheim представляет собой исследовательскую игру с элементами выживания во вдохновлённом скандинавской мифологией мире. Игрокам необходимо поэтапно учиться обрабатывать всё новые и более сложные материалы, создавать из них инструменты, оружие, броню, дабы впоследствии отыскать боссов и хорошенько им накостылять. Технически именно уничтожение всех боссов является конечной целью Valheim, но «песочная» суть проекта позволяет развлекаться так, как вам угодно. Желательно, конечно, в компании друзей.