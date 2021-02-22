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На выходных в Valheim одновременно играли более полумиллиона человек, разработчики готовятся к расширению коллектива

Этот феноменальный успех нам что-то напоминает. Главное, чтобы закончился он не также.
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Выживач Valheim продолжает всплывать в новостных лентах под очередными рекордными информационными поводами: то ещё один миллион проданных копий преодолеет, то опять чарт продаж Steam возглавит. Сегодняшняя же заметка — следствие вышеуказанных: по статистике Steam, несколько часов назад в Valheim играли более полумиллиона пользователей (если точнее, то 502 387 человек).

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По данному показателю Valheim даже удалось опередить одного из трёх мастодонтов «топа» Steam в лице PlayerUnknown’s Battlegrounds, временно взгромоздившись на третью ступеньку импровизированного «пьедестала».

Естественно, разработчики из Iron Gate и сами ошеломлены и не ожидали столь феноменального успеха своего проекта. Как следствие, коллектив, ныне состоящий всего из пяти человек, решено расширять: имеющихся человеческих ресурсов у студии попросту не хватает для того, чтобы своевременно удовлетворять запросы растущего многомиллионного сообщества.

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Напоминаем, что Valheim представляет собой исследовательскую игру с элементами выживания во вдохновлённом скандинавской мифологией мире. Игрокам необходимо поэтапно учиться обрабатывать всё новые и более сложные материалы, создавать из них инструменты, оружие, броню, дабы впоследствии отыскать боссов и хорошенько им накостылять. Технически именно уничтожение всех боссов является конечной целью Valheim, но «песочная» суть проекта позволяет развлекаться так, как вам угодно. Желательно, конечно, в компании друзей.

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shuler37
11:18
400р в сутки на 2060s. Чёт мне кажется, что ты гонишь дружок.
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
Ваня Кислицын
11:16
вот то что вы рассказали напоминает dig or die, только там 2d графика по типу террарии и физика воды крутая
Разработчики Valheim восхищены ажиотажем вокруг своей игры
Алексей Баранов
11:14
Была у меня psp vista продал из за того что ни андроид а там игры больше и по сити можно играть
Появились первые тесты портативной игровой консоли AYA Neo на базе AMD Ryzen
Ваня Кислицын
11:14
нормально выглядит для игры которая весит 1гб. Люди вообще в майнкрафт играют и представляют что куб это дерево.
Разработчики Valheim восхищены ажиотажем вокруг своей игры
Keltis
11:12
Почему должна быть какая-то игра? Я умудрился выхватить за 55к 3070, но уже жалею что не докинул тогда до 3080 :) так вот. Во что играю? да во все подряд, тут и фортнайт с RTX, и фулаут 2, и дес стрен...
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
Leonid Shagidullin
11:10
Так в монеро и видео делают процы же?
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
dimkahon
11:09
Такое работает при сборке с нуля, а если все есть и нужна видюха? И потом, а что мешает взять рязань 4/8 и годный адаптер к ней? У меня моник 2560х1440, я бы сначала картой затарился. Думаю, не все та...
Моё мнение о теории необходимости подбора видеокарты к процессору
Keltis
11:08
Как это связано? 400 р. в сутки не лишние будут никому. 12 000 р. деньги даже при ЗП 100К+
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
asv1
11:04
Посмеялся со слова зарабатывают. Трудяги херовы. Не пиши больше такой бред.
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
Сергей Ащев
11:01
Казнить, расчленить, распять всех майнеров!
Перекупщики торгуют видеокартами GeForce RTX 3060 за несколько дней до начала продаж
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