Следующий фестиваль игр в Steam пройдёт в июне
Пару недель назад в Steam прошёл февральский фестиваль игр, на котором все желающие смогли опробовать более пятисот демоверсий ещё находящихся в разработке видеоигр. По большей части на фестивале были представлены никому неизвестные инди-проекты, но, видимо, акция всё-таки пользуется спросом, поэтому в публикации для своих партнёров компания Valve огласила, что следующий фестиваль пройдёт уже летом — с 16 по 22 июня.
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Valve уточнила, что принять участие в июньском фестивале смогут только те игры, релиз которых состоится после мероприятия и при этом до января 2022 года. Иными словами, вниманию игроков нужно представить уже близкие к финальным версии своих игр.
Напомним, что система фестивалей игр в Steam появилась с подачи Джеффа Кили, предложившего Valve сделать свой магазин площадкой для демоверсий в условиях пандемии, при которой традиционное, живое знакомство с демоверсиями невозможно физически.
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