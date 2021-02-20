После ночного показа Overwatch 2 руководитель разработки Джефф Каплан дал большое интервью профильному изданию IGN и рассказал много чего нового о ходе создания игры. О самом важном мы сейчас вам и расскажем.

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Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы Blizzard будет намного охотнее рассказывать об Overwatch 2, чего не могла себе позволить раньше. Студия всё это время концентрировалась на самом процессе разработки и старалась не раздавать обещаний и не отпускать слов, за которые потом придётся отвечать перед бдительным сообществом. Весной нам стоит ждать новой порций сведений об игре, Джефф не исключает, что публикация новых сведений об Overwatch 2 будет происходить ежемесячно.

В интервью IGN господин Каплан вновь посчитал нужным упомянуть тот факт, что по внутреннему устройству и по масштабам Overwatch 2 — полноценный сиквел, а не платное дополнение за полную цену. С объявлением срока релиза Blizzard спешить точно не будет, команде важно доделать всё запланированное и выпустить максимально качественный продукт. Зато перед релизом игроки смогут опробовать проект в рамках серии открытых бета-тестирований, как это было и с первой частью.

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Многие слова Джеффа, сказанные во время интервью изданию IGN перекликались с той информацией, которая была озвучена в рамках специальной информационной панели, посвящённой Overwatch 2, поэтому дублировать здесь мы их не будем, но в этот раз мы узнали кое-что интересное о сюжетном режиме игры. Его главное отличие от Миссий Героев заключается в том, что в первом случае геймер не сможет выбрать любого персонажа для отыгрыша — будет доступен только тот, который предусмотрен повествованием. То есть, герои из враждующих фракций не смогут действовать сообща, в одной команде. Наглядный пример: Трейсер и Вдова считаются врагами, их совместную работу в сюжетном режиме мы не увидим, что очевидно.

А вот PvE-режим — совсем другое дело. Там и прокачка, и невероятные способности, и свободный выбор персонажей будут доступны. Разработчики также много времени посвящают программированию ИИ союзников для этого режима. На выходе должна получиться система, которая используется в Left 4 Dead, когда выпавший из «онлайна» игрок заменяется ИИ-напарником без особого дискомфорта для настоящих игроков. При этом Джефф Каплан не исключает вероятность появления в PvP-режиме специального раздела, где герои с имбалансными способностями смогут сразиться на поле боя.