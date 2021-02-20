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Море подробностей Overwatch 2: карты, герои, PvE и многое другое

Джефф, мы готовы подождать.
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Компания Blizzard провела сегодня ночью особенный стрим, целиком и полностью посвящённый многопользовательскому экшену Overwatch 2. На церемонии открытия эта игра никак не была представлена, глава компании сразу дал понять зрителям, что за подробностями им следует переходить на специальную трансляцию. Несмотря на опасения скептиков, информации о второй части Overwatch было представлено достаточно много, поговорить есть о чём.

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Важно понимать, что Overwatch 2 — это действительно полноценный сиквел, разработчики которого решили не только переработать практически все геймплейные механики оригинала, но и добавить много новых активностей. Все игровые режимы подвергаются сейчас тотальной перебалансировке, то же самое ждёт и классы персонажей.

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Например, геймплей «танков» — героев команды, предназначенных для впитывания урона — сделают агрессивнее. Всем персонажам поддержки увеличат скорость передвижения и добавят функцию автоматическое лечения.

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Огромное внимание в Overwatch 2 уделяется режиму PvE, он в сиквеле станет ключевой компонентой. Авторы готовят действительно очень много миссий для этого режима — счёт идёт на сотни, во что очень слабо верится, но всё же. При переходе в раздел с Миссиями Героев (так будет называться PvE-режим) стандартные карты для PvP-режимов будут преображаться. Blizzard показала на стриме свои эксперименты с погодными эффектами, сменой времени суток и альтернативными ходами на картах для Миссий. Особенно зрелищно смотрелись песчаные бури, в такие моменты легче всего было понять, насколько сильно «прокачали» движок игры.

Система прокачки героя в режиме PvE очень сильно изменилась с момента её первой демонстрации в 2019 году. Веток способностей стало больше, доступных для выбора перков — тоже. Представители студии подчёркивают, что в зависимости от собранного «билда» персонажа геймплей может значительно меняться.

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Повышению разнообразия в Миссиях Героев также поспособствует обширный набор врагов-ботов. Появятся летающие дроны, самовзрывающиеся юниты, огромные роботы с большими пушками (почти как в дебютном трейлере) и многие другие. Девелоперы очень много говорили про обновлённую модель поведения врагов, которая удивляет проработанностью физической модели.

Если говорить о сюжетной кампании, то ей в Overwatch 2, как вы понимаете, тоже уделяется много внимания. Blizzard постарается органично вплести в миссию сюжетные взаимодействия между героями — это делается для того, чтобы игрок ни в коем случае не отвлекался от геймплейных задач.

Действие кампании будет разворачиваться по всему миру, для режима готовятся отдельные видоизменённые карты с огромными открытыми пространствами. Разработчики на стриме не единожды подчёркивали, что новый движок позволяет им больше экспериментировать с окружением.

О новых локациях для соревновательного режима Джефф Каплан со своей командой тоже кое-чего рассказал. Нам показали пять новых карт: Гётеборг, Индия, Нью-Йорк, Рим и Торонто. Именно в таком порядке, кстати, они представлены в мини-альбомах со скриншотами к этой новости.

Переделанные модельки персонажей вы видели уже в дебютном трейлере, но нам сейчас отдельно показали обновлённые базовые облики четырёх героев: МакКри, Фара, Жнец и Роковая вдова — ищите картинки где-то неподалёку.

В конце стрима главный идеолог Overwatch 2, господин Джефф Каплан, отметил, что его команда хочет сделать проект, который станет частью жизни игрока. Работы предстоит сделать ещё очень много, ведь Overwatch 2 — полноценный сиквел, на который делается большая ставка в Blizzard. По размерам и устройству этот проект «как пять игр в одной».

Масштабы выросли, амбиции авторов — тоже, а сюжетная кампания готовится просто эпичная. Именно поэтому, видимо, разработчики не смогли назвать даже приблизительные сроки выхода проекта. Но в 2021 году он не выйдет — в этом вы можете быть уверены.

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