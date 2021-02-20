Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирован Blizzard Arcade Collection — сборник классических игр компании

Там, например, есть The Lost Vikings.
+
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене

На церемонии открытия BlizzConline был анонсирован сборник Blizzard Arcade Collection. В него вошли три классические игры студии: Blackthrone, The Lost Vikings и Rock & Roll Racing. Специальный трейлер прилагается.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Надо понимать, что проекты эти очень древние, поэтому Blizzard просто попыталась смягчить знакомство с ними для игроков нового поколения. Ну, насколько это возможно.

реклама

Все три игры получили специальные фильтры изображения и локализации на более чем 30 языков. К счастью, русский там тоже будет. Выход сборника должен состояться уже сегодня, 20 февраля. Среди целевых платформ значатся PC и консоли. Причём, на Nintendo Switch он тоже будет, ведь это самая подходящая платформа для Blizzard Arcade Collection. К сожалению, на момент написания этого материала релиз ещё не случился, ждём.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard blizzard arcade collection
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Анонсирован Blizzard Arcade Collection — сборник классических игр компании
+
Blizzard анонсировала дополнение The Burning Crusade для World of Warcraft Classic и первое обновление для WoW Shadowlands
+
Берегите уши: Blizzard представила класс разбойницы для Diablo IV
2
Blizzard официально анонсировала Diablo II Resurrected — уже можно оформить предзаказ за 1 999 рублей
7
Разработчики Little Nightmares больше не планируют заниматься этой серией хорроров
1
Valheim продолжает покорять сердца геймеров: тираж игры уже превысил три миллиона копий
9

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 198
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 29
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 самых многообещающих стратегических игр, выходящих в 2021 году
13
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
68
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
21
Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков
22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
29
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6

Сейчас обсуждают

Rimm
03:59
6700хт будет выдавать на гора все те же 60 мегахешей, что и старшие собратья, думаю первое место в номинации лучший друг майнера обеспечен)
AMD может представить новый флагман Big Navi и сразу две версии Radeon RX 6700 XT — данные инсайдера
Renegade1979
03:56
Почему вдруг? Только Н410 и В460 пролетают, а может кто брал Н470. Еще Интел оказывается предлагали В460 для бизнес сегмента, а те не апгрейдятся так часто. А Н410 с одноканальной памятью вообще никто...
В играх Core i9-11900K приписывают преимущество до 5% над аналогами от AMD
Renegade1979
03:45
А у нас смеются с кофе в Чехии, тут 250 г за 85 евроцентов, можно наварить ведро себе ))) может там оно тоже так стоит в пачках, так нефик его переплачивать! Так раз в день выпил кофе, хопа и 10% зарп...
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
jsth
03:37
А это мы посмотрим по результатам продаж.
В играх Core i9-11900K приписывают преимущество до 5% над аналогами от AMD
jsth
03:36
В принципе, если за 11900 интел будет просить долларов 200/250, то они пожалуй могут быть интересны. А если выше, то там тупо райзен выгоднее.
В играх Core i9-11900K приписывают преимущество до 5% над аналогами от AMD
jsth
03:32
Те кто побогаче уже переходят на 5950/5900, те кто не так богат берут 5600/5800 - интелу сегменте киберспортивной производительности ловить нечего, они сильно и заметно медленнее.
В играх Core i9-11900K приписывают преимущество до 5% над аналогами от AMD
Собака на Zеnе
03:11
Ну, не знаю. Всё, конечно, покрасивее смотрится, но чтобы прям ВАУ. Такого я не заметил.
Blizzard официально анонсировала Diablo II Resurrected — уже можно оформить предзаказ за 1 999 рублей
Renegade1979
03:10
Это ж для консольных халопЪов! Вышли соснольки, и тут же тонны "ремастеров" всякой древней хрени, которой на мыловарнях вообще не видели никогда. Потому что подросло целое поколение школоты
Blizzard официально анонсировала Diablo II Resurrected — уже можно оформить предзаказ за 1 999 рублей
Александр Еремеев
03:06
Жалко.
Разработчики Little Nightmares больше не планируют заниматься этой серией хорроров
Renegade1979
03:01
Надо было еще пошаговой сделать, как эти Лариан любят. Нет чтоб что-то годное сделать, типа NWN 2 или Dragon Age.
Берегите уши: Blizzard представила класс разбойницы для Diablo IV
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем