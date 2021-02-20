Анонсирован Blizzard Arcade Collection — сборник классических игр компании
На церемонии открытия BlizzConline был анонсирован сборник Blizzard Arcade Collection. В него вошли три классические игры студии: Blackthrone, The Lost Vikings и Rock & Roll Racing. Специальный трейлер прилагается.
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Надо понимать, что проекты эти очень древние, поэтому Blizzard просто попыталась смягчить знакомство с ними для игроков нового поколения. Ну, насколько это возможно.
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Все три игры получили специальные фильтры изображения и локализации на более чем 30 языков. К счастью, русский там тоже будет. Выход сборника должен состояться уже сегодня, 20 февраля. Среди целевых платформ значатся PC и консоли. Причём, на Nintendo Switch он тоже будет, ведь это самая подходящая платформа для Blizzard Arcade Collection. К сожалению, на момент написания этого материала релиз ещё не случился, ждём.
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