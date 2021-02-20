На церемонии открытия BlizzConline был анонсирован сборник Blizzard Arcade Collection. В него вошли три классические игры студии: Blackthrone, The Lost Vikings и Rock & Roll Racing. Специальный трейлер прилагается.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Надо понимать, что проекты эти очень древние, поэтому Blizzard просто попыталась смягчить знакомство с ними для игроков нового поколения. Ну, насколько это возможно.

реклама

Все три игры получили специальные фильтры изображения и локализации на более чем 30 языков. К счастью, русский там тоже будет. Выход сборника должен состояться уже сегодня, 20 февраля. Среди целевых платформ значатся PC и консоли. Причём, на Nintendo Switch он тоже будет, ведь это самая подходящая платформа для Blizzard Arcade Collection. К сожалению, на момент написания этого материала релиз ещё не случился, ждём.