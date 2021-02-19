Претендующая на роль полноценного и весомого конкурента серии Sid Meier’s Civilization глобальная стратегия Humankind явно планирует задержаться на рынке как можно дольше. В подтверждение этому сегодня разработчики из Amplitude Studio объявили о полной и масштабной поддержке своей игрой пользовательских модификаций.

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Понимая, насколько для счастливой жизни современной игры важно выстроить вокруг неё мод-сообщество, разработчики Humankind коротко поведали о том, что можно будет делать с помощью официального инструментария для моддинга.

Итак, рукастые и изобретательные геймеры смогут изменять игровые переменные и значения, тем самым самостоятельно корректируя баланс по своему вкусу, добавляя новый контент, например, новые технологии, социальные институты, боевые отряды и даже культуры. Также инструменты позволят создавать собственные локализации, использовать уже имеющиеся 2D- и 3D-материалы для создания своего контента, импортировать материалы, модифицировать код ИИ (чтобы он распознавал ваш моддерский контент), а также создавать карты.

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В дальнейшем, с развитием инструментария, появится возможность импортировать 3D-материалы, например, юнитов и постройки, а также текстуры.

Напомним, что Humankind выйдет 22 апреля.