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Глобальная стратегия Humankind порадует обширными возможностями для модификаций

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Претендующая на роль полноценного и весомого конкурента серии Sid Meier’s Civilization глобальная стратегия Humankind явно планирует задержаться на рынке как можно дольше. В подтверждение этому сегодня разработчики из Amplitude Studio объявили о полной и масштабной поддержке своей игрой пользовательских модификаций.

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Понимая, насколько для счастливой жизни современной игры важно выстроить вокруг неё мод-сообщество, разработчики Humankind коротко поведали о том, что можно будет делать с помощью официального инструментария для моддинга.

Итак, рукастые и изобретательные геймеры смогут изменять игровые переменные и значения, тем самым самостоятельно корректируя баланс по своему вкусу, добавляя новый контент, например, новые технологии, социальные институты, боевые отряды и даже культуры. Также инструменты позволят создавать собственные локализации, использовать уже имеющиеся 2D- и 3D-материалы для создания своего контента, импортировать материалы, модифицировать код ИИ (чтобы он распознавал ваш моддерский контент), а также создавать карты.

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В дальнейшем, с развитием инструментария, появится возможность импортировать 3D-материалы, например, юнитов и постройки, а также текстуры.

Напомним, что Humankind выйдет 22 апреля.

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Miki_Sambrero
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Анатолий Баранов
19:07
С хрена ли они таким макаром уронят ETH? От количества майнеров курс что ли зависит, але?) Сложность уменьшится, это да. Так это есть гуд.
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Renegade1979
19:06
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Твоя мамка
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А как ты докажешь что я получил прибыль? Может я купил флешку с 0.5 бтк за 5 лямов а продал за 3 ляма. Ч
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RadeoForce
19:03
с HD-текстурами местами до 10 гб выжирают в фуллхд авенджеры. Вот как раз по менеджменту видеопамяти к киберпанку нет претензий, как и к процессорной оптимизации. А вот по видюхам они обделались
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Тролль Толстый
19:03
ну вот при обнале на карту и будут щемить )
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Zmey1945
19:02
В данной теме, этот больше подходит)
Блокировка майнинга на RTX 3060 оказалась бесполезной - доход до 7$ в день при добыче Octopus/Cortex
Sirise
19:01
Водянка интелу нужна если только разгон овер 5.0-5.1. 5800 хорошо да, но обрезок, и в рынке дороже.
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
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