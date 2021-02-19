В Сеть просочились подробности Diablo II Resurrected: старая игра в современной оболочке
До начала BlizzConline, бОльшую часть церемонии открытия и последующих показов оккупирует франшиза Diablo, начинают как грибы после дождя возникать инсайдеры всех мастей и калибров. По слухам, нас ждёт долгожданный анонс ремастера Diablo II, и вот, инсайдер под ником PracticalBrush12 сообщил, что ему известны подробности его (ремастера) показа.
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Как передаёт инсайдер, Diablo II Resurrected представляет собой старую добрую Diablo II, но в значительно более современном графическом исполнении; иными словами, добротный ремастер, а не ремейк. Обновлённая игра порадует 3D-графикой, поддержкой 60 кадров в секунду, обновлёнными кинематографическими роликами и звуковым сопровождением. В ремастере реализовано динамическое освещение, но разработчики постарались максимально сохранить мрачный визуальный стиль оригинала.
Также, по инсайдерской информации, в ремастере появится продвинутая статистика и функция автоподбора золота. Поддержка контроллеров, переноса прогресса между платформами — на месте. Утверждается, что релиз Diablo II Resurrected состоится в этом году, а фанаты обязательно смогут ознакомиться с проектом до его выхода благодаря техническому тестированию.
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Хотя звучит всё весьма логично, важно понимать, что «сочинить» подобную «утечку» — проще простого, поскольку перед нами вырисовывается практически шаблонный ремастер. Стоило доверять PracticalBrush12 или нет, узнаем через несколько часов: церемония открытия BlizzConline стартует 20 февраля, в 01:00 по московскому времени и продлится чуть больше часа.
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