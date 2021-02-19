На следующей неделе боевик Outriders от создателей Bulletstorm получит демоверсию
Демонстрационные версии игр в наши дни — большая редкость, поэтому каждый случай появления «демки» вполне заслуживает отдельного упоминания. Сегодня в положительную сторону отличилась студия People Can Fly, объявившая о том, что её кооперативный экшен с элементами ролевой игры Outriders можно будет опробовать уже на следующей неделе, 25 февраля.
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Демонстрационная версия будет доступна на всех актуальных платформах и будет полностью бесплатной. Разработчики рекомендуют высвободить на накопителях не меньше 24 Гбайт пространства в случае PC-версии и не меньше 22 Гбайт в случае с консольными версиями. Предварительная загрузка не планируется. Режим кроссплея пока находится в состоянии «беты», поэтому по умолчанию он выключен; если такая функция вам необходимо — её нужно активировать вручную в настройках.
Ограничения по времени прохождения демоверсии нет; игрок ограничен лишь максимальным уровнем (седьмым) и сюжетным прогрессом (в демоверсии доступен только пролог и немного вступления). Весь достигнутый в демоверсии прогресс можно перенести в финальную версию, но только в рамках одной платформы: начав проходить «демку» в Steam, а приступив к полной версии Outriders в Epic Games Store, перенести прогресс не получится.
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Напоминаем, что Outriders запланирована к выходу первого апреля. И это, надеемся, не шутка.
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