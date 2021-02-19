Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Paradox запустила для Crusader Kings II ежемесячную подписку на многочисленные DLC к игре

Десятки их.
+
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене

Некоторые игры от Paradox заслужили честь стать мемами благодаря политике их разработчиков по их снабжению дополнительным контентом. Одна из таких игр — Crusader Kings II, список аддонов-расширений и DLC для которой превышает три десятка наименований суммарной номинальной стоимостью в 6 846 рублей. Для игры, которая уже давно распространяется по условно-бесплатной модели, подобные ценники на DLC — что-то выходящее за все допустимые рамки, в том числе за рамки банального приличия, и Paradox это осознаёт, поэтому предложила альтернативное решение — систему подписки.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Суть простая: игрок ежемесячно «отстёгивает» по 133 рубля, а взамен получает доступ к 13 крупным аддонам-расширениям, 12 наборам юнитов, 14 наборам саундтреков, 10 наборам портретов, конвертеру игр, позволяющему перенести своё сохранение в Europa Universalis IV, а также к инструменту создания внешности своего правителя.

Стоит отметить, что в планах Paradox реализовать аналогичную систему с подпиской и для других проектов, в частности, для Europa Universalis IV. Информация об этом поступала ещё в начале прошлого года, но до реализации идея пока не добралась.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

paradox interactive paradox development crusader kings ii
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Paradox запустила для Crusader Kings II ежемесячную подписку на многочисленные DLC к игре
+
Zombie Army 4 Dead War вышла в Steam после года эксклюзивности для Epic Games Store
+
Геймплейный трейлер и детали второго сезона Call of Duty: Black Ops Cold War
2
Blizzard раньше времени «слила» анонс World of Warcraft: Burning Crusade Classic
3
В ближайшие годы Bungie планирует вывести на рынок как минимум одну новую игровую франшизу
+
СМИ: новая Silent Hill будет представлена летом
1

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 192
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
164
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
61
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
57
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18
10 самых многообещающих стратегических игр, выходящих в 2021 году
6
Исправляем ошибку при замене аккумуляторных элементов 18650 в аккумуляторной батарее ноутбуков
12
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
6
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4

Сейчас обсуждают

Keltis
11:29
Привыкли жить бомжом, но зато с работой, молодцы...... время поменялось, а идеи населения нет, научитесь уже думать как люди, а не бомжи и перестанете бояться капитализма и прочих пропагандистких баек...
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
Aleksey Kuznetsov
11:29
На сегодня игровой рынок персоналок сильно притормозился, знакомые работающие манагерами говорят компы игровые почти перестали заказывать. Майнинг сожрёт игровой PC, может это и к лучшему.
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
дунаев дмитрий
11:29
и как и когда что было с 1660?)))
Майнеры скупают GeForce RTX 3060 за недели до официального дебюта по завышенной цене
Andrey Glukhovtcov
11:28
Гагага у меня 1080ти на высоких в в 2160 30 фепсов , была 1070 до 2060 не та не та не дотягивает и рядом к 1080ти , 1440 на высоких норм
5 причин, по которым я отложу прохождение Cyberpunk 2077 как минимум на два года
Anton Dust
11:27
Ага, посмотрите статистику продаж в Европе) амд мало кто берёт, бум прошел как только они стали дороже интела.
Intel не планирует выпускать Core i9-10900KS — противостоять AMD Ryzen 5000 будут CPU Rocket Lake-S
СЭР ШТЕУД ЭЛЬБРУСОВИЧ
11:27
Наивный :) , куртка вам не идиот что бы такую простую защиту сделать .
Механизм ограничения производительности GeForce RTX 3060 в майнинге будет сложным и защищённым
Твоя мамка
11:27
Жрите холопы
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
PreD@toR_
11:26
Перепрошить ЧЕМ? Что ты туда, резинку от трусов прошьешь? Бивас на НВ уже давно низя модифицировать.
Снижение производительности RTX 3060 в майнинге коснётся и популярной среди добытчиков ОС Linux
Andrey Glukhovtcov
11:26
Играю иногда в киберпук , ниразу ниче такого небыло хз
5 причин, по которым я отложу прохождение Cyberpunk 2077 как минимум на два года
xMindx
11:25
Инсайд хотите? На крупный поволжский регион В ДНС всего 80 карт пока зашло (3060 12). Думаете, сможете купить, если инсайд именно среди майнеров ходит?
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем