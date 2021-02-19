Paradox запустила для Crusader Kings II ежемесячную подписку на многочисленные DLC к игре
Некоторые игры от Paradox заслужили честь стать мемами благодаря политике их разработчиков по их снабжению дополнительным контентом. Одна из таких игр — Crusader Kings II, список аддонов-расширений и DLC для которой превышает три десятка наименований суммарной номинальной стоимостью в 6 846 рублей. Для игры, которая уже давно распространяется по условно-бесплатной модели, подобные ценники на DLC — что-то выходящее за все допустимые рамки, в том числе за рамки банального приличия, и Paradox это осознаёт, поэтому предложила альтернативное решение — систему подписки.
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Суть простая: игрок ежемесячно «отстёгивает» по 133 рубля, а взамен получает доступ к 13 крупным аддонам-расширениям, 12 наборам юнитов, 14 наборам саундтреков, 10 наборам портретов, конвертеру игр, позволяющему перенести своё сохранение в Europa Universalis IV, а также к инструменту создания внешности своего правителя.
Стоит отметить, что в планах Paradox реализовать аналогичную систему с подпиской и для других проектов, в частности, для Europa Universalis IV. Информация об этом поступала ещё в начале прошлого года, но до реализации идея пока не добралась.
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