После публикации кинематографического ролика второго сезона Call of Duty: Black Ops Cold War компания Treyarch решила оперативно разместить геймплейный трейлер. Сезон, напомним, стартует уже 25 февраля, основное внимание в нём будет уделяться стычкам с зомби в режиме Outbreak на крупных картах сетевого режима.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Из нововведений сезона следует упомянуть новые способности персонажей и мелкие улучшения. Появится шесть новых пушек, новые карты и оперативники. Про карты можно рассказать поподробнее:

«Апокалипсис» - рассчитана для формата 6 на 6 человек, опробовать можно будет на старте сезона;

«Голова» - карта командного режима, появится позже;

«Особняк» - рассчитана для форматов «2 на 2» или «3 на 3», выйдет позже;

«Удар по Майями» - рассчитана для форматов 6 на 6, выйдет в течение сезона.

реклама

По режимам ожидаются свои новшества. Так, игрокам дадут на пробу знакомый Gun Game, где у героев постоянно меняется оружие. Hardpoint предложит сражение в отряде, а центральной темой Stockpile станет сбор боевых жетонов.