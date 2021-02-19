Геймплейный трейлер и детали второго сезона Call of Duty: Black Ops Cold War
После публикации кинематографического ролика второго сезона Call of Duty: Black Ops Cold War компания Treyarch решила оперативно разместить геймплейный трейлер. Сезон, напомним, стартует уже 25 февраля, основное внимание в нём будет уделяться стычкам с зомби в режиме Outbreak на крупных картах сетевого режима.
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Из нововведений сезона следует упомянуть новые способности персонажей и мелкие улучшения. Появится шесть новых пушек, новые карты и оперативники. Про карты можно рассказать поподробнее:
- «Апокалипсис» - рассчитана для формата 6 на 6 человек, опробовать можно будет на старте сезона;
- «Голова» - карта командного режима, появится позже;
- «Особняк» - рассчитана для форматов «2 на 2» или «3 на 3», выйдет позже;
- «Удар по Майями» - рассчитана для форматов 6 на 6, выйдет в течение сезона.
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По режимам ожидаются свои новшества. Так, игрокам дадут на пробу знакомый Gun Game, где у героев постоянно меняется оружие. Hardpoint предложит сражение в отряде, а центральной темой Stockpile станет сбор боевых жетонов.
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