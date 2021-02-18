Blizzard раньше времени «слила» анонс World of Warcraft: Burning Crusade Classic
До начала онлайн-мероприятия BlizzConline осталось совсем немного времени, а слухов о проектах, которые там должны быть анонсированы, всё больше. Утечку свежей порции информации допустила сама Blizzard, по ошибке разослав некоторым журналистам пресс-киты. В них содержится информация о запланированном контенте для World of Warcraft, анонс которого должен был состояться только на самой выставке.
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Сначала разберёмся с World of Warcraft: Shadowkands, для неё запланирован набор контента, получивший название Chains of Domination. Он добавит в игру новые локации, включая подземелье, нового чемпиона, секретный рынок и всякая другая мелочь. К последней относятся наборы брони и «косметики», питомцы и маунты.
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