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Blizzard раньше времени «слила» анонс World of Warcraft: Burning Crusade Classic

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До начала онлайн-мероприятия BlizzConline осталось совсем немного времени, а слухов о проектах, которые там должны быть анонсированы, всё больше. Утечку свежей порции информации допустила сама Blizzard, по ошибке разослав некоторым журналистам пресс-киты. В них содержится информация о запланированном контенте для World of Warcraft, анонс которого должен был состояться только на самой выставке.

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Сначала разберёмся с World of Warcraft: Shadowkands, для неё запланирован набор контента, получивший название Chains of Domination. Он добавит в игру новые локации, включая подземелье, нового чемпиона, секретный рынок и всякая другая мелочь. К последней относятся наборы брони и «косметики», питомцы и маунты.

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p>Классическая версия World of Warcraft тоже будет обсуждаться на грядущей BlizzConline. Игрокам откроют Тёмный портал, ведущий в Запределье, на схватку с Пылающим легионом. Собственно, выпуск World of Warcraft: Burning Crusade Classic – дело решённое. Но игрокам предоставят возможность выбора: отправить героев в Запределье или же остаться в оригинальной классической версии. Для приверженцев второго варианта даже откроют отдельные серверы Classic Era.

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