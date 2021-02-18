В ближайшие годы Bungie планирует вывести на рынок как минимум одну новую игровую франшизу
Студия Bungie поделилась планами своей дальнейшей деятельности. По большей части в оригинальном материале была представлена неважная для среднестатистического геймера информация вроде перестановок в креативном отделе и пополнении совета директоров, поэтому мы выделили лишь парочку относительно интересных моментов.
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Так, на волне успеха Destiny и Destiny 2 ребята из Bungie планируют расширяться: головной офис компании переедет в новое здание, строительство которого будет завершено к осени следующего года. Идея простая: больше площадь — больше рабочих мест.
Из первого абзаца автоматически вытекает и второй: Bungie расширяется, чтобы увеличить масштабы производства игр. «Месторождение» Destiny рано или поздно иссякнет, надо разрабатывать новые игры, вот Bungie и собирается до 2025 года создать и выпустить как минимум одну новую игровую франшизу. Что это будут за проекты, в каких сеттингах и жанрах, не уточняется.
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Несмотря на логичное и правильное желание идти вперёд, франшизу Destiny студия забрасывать не будет. Во-первых, Destiny 2 в этом и следующем годах должна получить крупные аддоны, а во-вторых, по франшизе планируют выпускать сопутствующий контент вне видеоигровой сферы. По-видимому, речь идёт об анимационных роликах, комиксах, рассказах и тому подобном контенте.
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