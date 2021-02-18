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Ubisoft показала нового оперативника Rainbow Six Siege с дроном-подрывником

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Быть может, Rainbow Six Siege уже и «возрастная» игра в сегменте сетевых боевиков, но всё ещё запредельно популярная, что и стимулирует Ubisoft на её дальнейшее развитие и снабжение новым контентом. Сегодня разработчики представили вниманию общественности нового оперативника, который появится в игре с релизом операции Crimson Heist. Зовут его Flores, и специализируется он на локальных апокалипсисах с помощью радиоуправляемого дрончика.

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Полноценная презентация Crimson Heist, по традиции Rainbow Six Siege, состоится на этих выходных — 21 февраля. Тогда нам и подробнее расскажут о спецспособностях Flores, и о грядущих вносимых новой операцией изменениях. Если таковые, конечно, будут.

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