В PC-версии Hitman 3 наконец-то появилась функция переноса локаций из предыдущих частей трилогии
В начале февраля IO Interactive пообещала, что до конца месяца внедрит в PC-версию Hitman 3 функцию импорта локаций из предыдущих частей обновлённой трилогии про Агента 47. Сказано — сделано, и даже быстрее, чем предполагало описание срока. С сегодняшнего дня все желающие могут приступить к этому пусть и рутинному, но для многих важному делу.
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Для переноса локаций необходимо зайти на официальный сайт IO Interactive под своей учётной записью, после чего привязать к ней свои аккаунты в сервисах цифровой дистрибуции, на которых приобретены игры обновлённой трилогии Hitman.
Напоминаем, что Hitman 3 стала самой успешной на релизе частью франшизы. Развитие серии продолжится в будущем, но пока IO Interactive передислоцирует ресурсы на создание анонсированной в прошлом году игры про Джеймса Бонда.
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