В начале февраля IO Interactive пообещала, что до конца месяца внедрит в PC-версию Hitman 3 функцию импорта локаций из предыдущих частей обновлённой трилогии про Агента 47. Сказано — сделано, и даже быстрее, чем предполагало описание срока. С сегодняшнего дня все желающие могут приступить к этому пусть и рутинному, но для многих важному делу.

реклама

анонсы и реклама RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Для переноса локаций необходимо зайти на официальный сайт IO Interactive под своей учётной записью, после чего привязать к ней свои аккаунты в сервисах цифровой дистрибуции, на которых приобретены игры обновлённой трилогии Hitman.

Напоминаем, что Hitman 3 стала самой успешной на релизе частью франшизы. Развитие серии продолжится в будущем, но пока IO Interactive передислоцирует ресурсы на создание анонсированной в прошлом году игры про Джеймса Бонда.