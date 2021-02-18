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В Epic Games Store началась раздача Rage 2 и Absolute Drift

Давайте будем честны сами с собой: только Rage 2.
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Как и было обещано ещё неделю назад, сегодня в Epic Games Store началась раздача достойнейших проектов — нелинейного экшена в открытом мире Rage 2, а также гонки с видом сверху Absolute Drift. Оба проекта можно будет забрать бесплатно вплоть до вечера 25 февраля.

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Стоит отметить, что сегодня перед нами тот редчайший (если вообще не единственный) случай, когда в Epic Games Store раздаётся игра, получившая невысокие пользовательские оценки. Речь идёт о Rage 2, которую при всех её достоинствах рекомендуют к прохождению лишь 61 % геймеров.

Также стоит напомнить, что до 25 февраля в Epic Games Store проходит так называемая распродажа показа, в рамках которой со скидками можно приобрести даже такие новинки, как Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla.

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На следующей неделе подарок сменится на инди-приключение Sunless Sea.

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